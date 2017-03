Với nhiều người, một chiếc mũ chỉ đơn thuần là một chiếc mũ để đội, tuy nhiên với cô gái Bridget Hughes (sống tại bang New Mexico, Mỹ), chiếc mũ của cô là cả thế giới.



Chiếc mũ dệt kim màu nâu trước đây thuộc về mẹ của Bridget, người đã qua đời vì căn bệnh ung thư vú khi Bridget mới 7 tuổi, và giờ đây, đó là kỷ vật mà người mẹ đã để lại cho cô.

Bức ảnh Bridget Hughes đăng tải trên Facebook, cùng chiếc mũ kỷ vật của mình



Tuy nhiên, vào chủ nhật vừa qua, khi Hughes đang chờ để lên chuyến bay đêm ở sân bay Phoenix Sky Harbor (bang Texas) thì chuyến bay đã bị hủy bỏ. Và trong lúc lộn xộn để sắp xếp lại hành lý và tìm phòng khách sạn để nghỉ qua đêm, Bridget Hughes đã làm mất chiếc mũ mà không nhận ra cho đến tận sáng hôm sau.



Cô bé đã cố gắng tìm kiếm chiếc mũ tại sân bay nhưng đã không có may mắn nào. Cuối cùng, Bridget đã đăng tải lên Facebook của mình hình ảnh cô đang đội chiếc mũ, cùng với câu chuyện tầm quan trọng của chiếc mũ đã mất.



“Đây là chiếc mũ mà mẹ tôi đã thường xuyên đội trong quá trình hóa trị để chữa bệnh… Đó là thứ sở hữu duy nhất mà mẹ tôi để lại và tôi luôn mang nó bên cạnh mình”, Bridget Hughes nghẹn ngào trong bài viết trên Facebook.



Bức ảnh cùng câu chuyện đã nhanh chóng lan rộng trên khắp Facebook, với hơn 36 ngàn lượt “thích”, hơn 220 ngàn lượt chia sẻ và hơn 10 ngàn lượt bình luận. Rất nhiều người đã cùng vào cuộc để giúp đỡ cô gái tìm lại chiếc mũ đã bị mất, tuy nhiên, đến nay Hughes chưa gặp được may mắn và vẫn chưa tìm lại được chiếc mũ của mình.



“Sẽ thật là tuyệt vời nếu chiếc mũ được tìm thấy. Nhưng nếu không, tôi sẽ rất đau buồn vì mất nó. Tuy nhiên, tôi cũng đã cảm thấy rất may mắn và vô cùng biết ơn những người đã quan tâm và giúp đỡ tôi”, Hughes chia sẻ.



Tuy nhiên, bên cạnh những người cùng chung tay chia sẻ và giúp đỡ Hughes, không ít người bày tỏ thái độ hoài nghi về tính chất của sự việc. Không ít người cho rằng Hughes đang “lợi dùng” tình cảm của nhiều người bằng câu chuyện cảm động để trở nên nổi tiếng trên Facebook.



Dù sao, câu chuyện của Hughes cũng đã tạo nên một “cơn sóng” thực sự trên mạng xã hội Facebook. Điều này cho thấy tầm quan trọng và ảnh hưởng như thế nào của mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, đối với khả năng lan truyền của thông tin.

Theo T.Thủy (Dân trí)