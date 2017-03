Đó là lời cảnh báo mà cư dân mạng đang xôn xao bàn tán trong thời gian gần đây. Nếu mở file, có thể máy tính của bạn sẽ bị hỏng, thậm chí không thể sửa được nếu mở email ra.



Email này được gửi đến nhiều nước trên khắp thế giới nhưng chủ yếu là Mỹ và Israel. Có thể Việt nam cũng sẽ bị hứng chịu.

Cư dân trên mạng cũng cảnh báo, đừng mở bất cứ file đính kèm có “Invitation” (lời mời) bất kể là do ai gửi đến. Đó là một virus, nó mở ngọn đuốc Thế vận hội “đốt cháy” toàn bộ ổ C trong máy tính của bạn.



Virus này có thể được gởi đi từ một người bạn của bạn vốn có địa chỉ email của bạn trong danh sách địa chỉ. Đây là virus nguy hại nhất được CNN thông báo và được Microsoft xếp loại virus phá hoại nhất từ trước đến nay.



Virus này được McFee phát hiện và chưa có “thuốc chữa”. Virus này chủ yếu phá hủy Zero Sector của ổ cứng nơi chứa các thông tin quan trọng của máy tính.





Hacker tấn công các Website Malaysia sau trận lượt đi với tuyển Việt Nam?



Chỉ vài phút sau khi trận trận lượt đi diễn ra giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Malaysia, dạo qua các diễn đàn hacker Việt Nam, Chủ đề "website Malaysia nó đâu rồi" đang là chủ đề bán tán xôn xao. Theo ông Đức, chưa có kết luận từ vụ việc này, nhưng rất có thể đó liên quan trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia.



Theo Ph. Hương (VNN / Bee)