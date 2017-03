Ảnh minh họa. (Nguồn: US Army)

Kết quả thăm dò trong giới hoạch định chính sách an ninh quốc gia, quân sự, quan chức quốc hội và công nghiệp quốc phòng được công bố trên ấn phẩm đặc biệt mang tên Defense News số ra ngày 6/1 cho thấy gần một nửa trong số các nhà lãnh đạo an ninh quốc gia Mỹ (45,1%) xác định chiến tranh mạng đang trở thành mối đe dọa chủ yếu đối với đất nước.



Tham gia cuộc thăm dò có cả lãnh đạo các cơ quan an ninh quốc gia, nghị sỹ và quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ.



Về các nguy cơ khác đe dọa nước Mỹ, các ý kiến ghi nhận nhiều khác biệt. Trong khi những người Cộng hòa coi khủng bố là mối đe dọa lớn thứ hai sau chiến tranh mạng, thì phe Dân chủ lại lựa chọn biến đổi khí hậu là hiểm họa lớn.



Cũng theo kết quả thăm dò được tiến hành vào cuối tháng 11 năm ngoái, có khoảng 54% số người được hỏi coi Iran là mối đe dọa lớn nhất ở Trung Đông, tiếp theo đó là khủng bố (43,3%). Trong khi đó, 47,6% số ý kiến cho rằng Trung Quốc là mối quan tâm hàng đầu của Mỹ tại châu Á, sau đó mới đến Triều Tiên (28,28%).



Đảm bảo an ninh mạng luôn là một trong những vấn đề được chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ưu tiên hàng đầu.



Năm ngoái, Bộ Quốc phòng nước này đã thông qua quyết định tăng cường lực lượng an ninh mạng lên gấp năm lần nhằm chống lại các âm mưu tấn công vào hệ thống mạng trong nước; đồng thời tiến hành các chiến dịch tấn công kẻ thù bên ngoài, trong bối cảnh ngày càng có nhiều các vụ tấn công mạng, trong đó có một vụ làm tê liệt hơn 30.000 máy tính của một công ty dầu mỏ quốc doanh Saudi Arabia.



Lầu Năm Góc bổ sung từ 900 nhân viên lên 4.900 nhân viên cả quân sự và dân sự cho Bộ Chỉ huy mạng Mỹ.



Không riêng tại Mỹ, an ninh mạng đang được nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm do thiệt hại mà cuộc chiến không tiếng súng này gây ra là không nhỏ. Ước tính, mỗi năm nền kinh tế thế giới thiệt hại hơn 1.000 tỷ USD do các hình thức tấn công mạng và tin tặc khác nhau./.

(Theo TTXVN)