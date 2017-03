Không phải là hàng giả hay hàng bị thay linh kiện, những sản phẩm công nghệ được hãng tân trang thực chất là sản phẩm thật nhưng bị hỏng hóc được sửa chữa và bán lại với giá rẻ. Người tiêu dùng bị lừa vì nhiều điểm kinh doanh vẫn bán hàng cũ với “mác” là hàng mới hoàn toàn.

Khó phân biệt thực hư

Những sản phẩm hư được hãng sản xuất sửa chữa làm mới lại được giới công nghệ gọi với thuật ngữ là “refurbished”. Theo đó, các sản phẩm “refurbished” là các sản phẩm do lỗi kỹ thuật bị khách hàng trả lại với nhiều lý do khác nhau nhưng còn trong hạn bảo hành. Sau khi được hãng sửa chữa, sản phẩm sẽ được đem bán trở lại thị trường với giá rẻ hơn.

Thông thường các dòng sản phẩm này hãng sẽ áp dụng chính sách bảo hành mới là khoảng 30-90 ngày hoặc có thể hơn, các sản phẩm này đã được hãng thay thế một số linh kiện mới. Sản phẩm “refurbished” thường là máy tính bảng, điện thoại, laptop và một số dòng sản phẩm công nghệ cao cấp khác. Thường các sản phẩm “refurbished” có tem thông báo dán trên vỏ hộp nhưng giới kinh doanh phần lớn gỡ tem này.

Những sản phẩm mới luôn có vỏ hộp chuẩn, thông số chính xác và được bao bọc cẩn thận. Ảnh: BÁ HUY

Theo một vài doanh nghiệp kinh doanh ở TP.HCM, tại thị trường Việt Nam khá nhiều doanh nghiệp chuyên nhập hàng “refurbished” và bán số lượng lớn. Bề ngoài, giới kinh doanh này bán thiết bị với mức giá rẻ hơn ít nhiều so với thị trường chung. “Sau khi nhập thiết bị, họ tung ra những sản phẩm bằng giá hoặc rẻ hơn so với các sản phẩm mới từ khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Do giá rẻ, những sản phẩm của các doanh nghiệp dùng hàng “refurbished” thường khá hút hàng” một doanh nghiệp giấu tên ở quận 5 cho biết.

Được biết thông thường các sản phẩm “hot” vừa mới xuất hiện, giới kinh doanh muốn có được phải săn đón khá vất vả nhưng tiền lời khá cao. Thế nhưng các sản phẩm đã xuất hiện trên thị trường khoảng trên sáu tháng thì mức thu lời không còn cao, chỉ khoảng vài ba trăm ngàn đồng/thiết bị. Cho nên giải pháp chọn bán hàng “refurbished” là giải pháp siêu lợi nhuận cho những sản phẩm không còn độ nóng.

Cần con mắt của dân có nghề

Theo một số chuyên gia, hiện người dùng hoàn toàn có thể phát hiện ra hàng “refurbished” bằng cách tra dữ liệu từ các hãng. Đơn cử như các dòng iPad hay iPhone, người dùng có thể tra cứu kiểm tra số IMEI trên website. Khi đó, các thông tin như máy chưa kích hoạt, máy đã qua sửa chữa tại Apple, máy bị từ chối bảo hành... đều được hiển thị. Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra thông tin, hình ảnh trên thùng hộp có được in cẩn thận không, tìm xem số IMEI, số Serial thân máy và vỏ hộp có trùng khớp với nhau không.

Đặc biệt, người dùng có thể căn cứ trên giá bán, những sản phẩm có giá ngang bằng giá bán tại Mỹ thì chắc chắn là có vấn đề, vì sản phẩm thông thường đến Việt Nam phải chịu nhiều chi phí nên giá sẽ khá cao. Thế nhưng giải pháp an toàn nhất vẫn là người mua nên chọn mua thiết bị tại các điểm kinh doanh có uy tín.

Thực tế hiện nay, các sản phẩm công nghệ không có đại lý chính thức như các dòng máy tính bảng cao cấp hay một số sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường, thì sản phẩm chủ yếu qua đường xách tay. Với các doanh nghiệp lớn thì thường giá bán khá cao so với thị trường, riêng với các doanh nghiệp tầm trung thì người mua bằng “niềm tin” hay các mối quan hệ quen biết. Do kinh nghiệm người mua chỉ dựa vào quen biết vài lần, cho nên việc mua nhầm phải hàng “refurbished” là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hàng tân trang của Apple tuồn ra thị trường Sau một thời gian xuất hiện, những sản phẩm hỏng hóc của iPad Mini và iPad 4 bắt đầu được Apple sửa chữa, mới đây hãng này đã công bố tân trang bán lại nhiều sản phẩm ra thị trường. Theo đó, phiên bản iPad thế hệ 4 được tân trang lại có giá rẻ hơn hàng mới là 50 USD trong khi iPad Mini rẻ hơn từ 30 đến 40 USD. Trước đó vài tuần, iPhone 5 cũng đã được tân trang và bán ra thị trường với số lượng lớn.

TÂM BẢO