Trẻ em Pháp có thể dùng iPad thay cho bảng viết?



Sắc lệnh mới đây của Ủy ban thuật ngữ và từ dùng mới được xem là nỗ lực mới nhất trong cuộc chiến kéo dài và dường như vô vọng của người Pháp chống lại sự ‘xâm phạm’ của tiếng Anh - Mỹ trong nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghệ thông tin, kinh tế, giải trí, khoa học…Theo đó, tất cả công chức Pháp, kể cả phát thanh viên truyền hình, radio buộc phải dùng hoàn toàn tiếng Pháp.





Ủy ban này đã định nghĩa iPad là ‘một dạng máy tính xách tay, siêu phẳng, có màn hình cảm ứng và cho phép người dùng tiếp cận hầu hết các ứng dụng đa phương tiện’. Từ iPad chỉ được dùng khi nhắc đến dòng máy cụ thể của Apple.



Trong hai từ thay thế thì từ tablette được đại đa số chấp nhận vì nó khá gần với tiếng Anh. Còn từ Pháp ardoise thì bị mọi người chế nhạo bởi nó mang nghĩa là một dạng cải tiến từ chiếc bảng gỗ học sinh dùng trong trường học trước đây.



Hãng Samsung thậm chí còn đưa ra hình ảnh nhiều người cố trò chuyện, viết và chụp ảnh với chiếc bảng gỗ của bọn trẻ trong video quảng cáo cho dòng máy Galaxy của mình.



Nhiều người nhận xét rằng từ ardoise nghe lỗi thời, không phản ánh được tinh thần của công nghệ mới và khi dùng ardoise, ít ai hiểu được rằng người nói đang muốn nhắc đến iPad.



Từ e-mail (thư điện tử) cũng bị cấm ở Pháp và được thay thế bằng từ courriel. Nhưng cũng như hàng chục từ thay thế do ủy ban thuật ngữ tạo ra nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Pháp, từ courriel không được sử dụng rộng rãi.



Pourriel được rút gọn từ pourri and électronique để thay thế cho spam (rác) cũng chịu chung số phận.



Hầu hết các từ thay thế đều rườm rà và nghe lỗi thời, và không phù hợp với thế hệ trẻ, những người đã không còn muốn sử dụng ngôn ngữ của quan lại, công chức.



Ngoài bộ phận công chức thì hầu như không một ai dùng de poche thay cho smartphone, mặc dù đã có quy định vào tháng 12/2009. Không có ai dùng frimousse thay vì smiley, và người ta vẫn dùng joystick, buzz chứ không phải là các từ tiếng Pháp thay thế rườm rà.



Mọi nỗ lực của ủy ban thuật ngữ đều bị phớt lờ, tuy nhiên vẫn có một số ít từ thay thế được chấp nhận rộng rãi, được sử dụng ở nhiều nước nói tiếng Anh như ordinateur (hoặc ordi) thay thế cho computer (máy tính) , informatique thay thế IT hay logiciel có nghĩa là software (phần mềm).

Theo Lưu Ly (VNN / The Times)