1. See first (xem trước)

Khi bạn Like (thích) một fanpage hoặc một trang bất kỳ, tự động Facebook sẽ kích hoạt tùy chọn Following (theo dõi) và hiển thị thông tin trên bảng tin một cách ngẫu nhiên.

Để ưu tiên hiển thị nội dung, bạn cần truy cập vào trang đó, nhấp vào tùy chọn Following (theo dõi) > See first (xem trước). Lúc này, các bài đăng mới nhất từ những trang này sẽ luôn xuất hiện trên đầu bảng tin.



Ưu tiên hiển thị các nội dung yêu thích trên News Feed. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Thiết lập nguồn cấp dữ liệu

Ngoài giải pháp kể trên, bạn cũng có thể thiết lập lại nguồn cấp dữ liệu trên Facebook bằng cách mở ứng dụng, bấm vào biểu tượng menu ở góc phải bên dưới và chọn Settings (cài đặt) > News Feed Preferences (tùy chọn bảng tin) > Prioritize who to see first (ưu tiên xem trước).



Truy cập vào phần cài đặt để cấu hình lại nội dung bảng tin. Ảnh: MINH HOÀNG

Tương tự, nếu đang sử dụng các thiết bị Android, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Facebook, truy cập vào phần Settings (cài đặt) > News Feed Preferences (tùy chọn bảng tin) > Prioritize who to see first (ưu tiên xem trước).

Tại đây, bạn chỉ cần bấm chọn những người, fanpage yêu thích để ưu tiên hiển thị tin tức từ họ, sau đó nhấn Done (xong) để lưu lại.



Chọn những người hoặc fanpage muốn ưu tiên xuất hiện. Ảnh: MINH HOÀNG

Hy vọng với những mẹo nhỏ bên trên, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ tin tức từ bạn bè hoặc các fanpage yêu thích.

MINH HOÀNG