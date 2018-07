Tính đến thời điểm hiện tại, thí sinh của 59 tỉnh, thành phố đã có thể tự tra cứu điểm thi thông qua các trang web của Sở GD&ĐT mà không cần soạn tin nhắn và gửi tổng đài.



Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, trong khoảng 28.000 thí sinh dự thi môn sử có đến 80,9% bài dưới điểm trung bình. Ở môn địa, tỉ lệ học sinh có điểm trên trung bình khoảng 74%. Trong khi đó, môn Giáo dục công dân có 19 thí sinh đạt điểm 10, tỉ lệ điểm trên trung bình là hơn 98% trong đó thí sinh đạt điểm giỏi hơn 40%.



Đối với môn lý, số thí sinh đạt điểm trên trung bình là hơn 53%, tương tự, tỉ lệ trên trung bình ở môn hóa là hơn 49%. Các môn chủ chốt như Văn và Toán có tỉ lệ đạt điểm trên trung bình lần lượt là 71% và 69%.



Bạn đọc quan tâm có thể tự tra cứu điểm thi thông qua các trang web của Sở GD&ĐT tại đây:



1. Hà Nội: http://diemthi.thudo.gov.vn/ hoặc http://tracuu.hanoiedu.vn/



2. TP.HCM: http://diemthi.hcm.edu.vn



3. Hải Phòng: http://diemthi2.haiphong.edu.vn/



4. Hà Giang: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn



5. Cao Bằng: https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-tot-nghiep-thpt/cao-bang-25.html



6. Lai Châu: http://113.160.144.222:8088/



7. Điện Biên: http://27.72.79.198:8080/



8. Lào Cai:



9. Tuyên Quang:



10. Lạng Sơn:



11. Bắc Kạn: http://113.160.162.184:8081/



12. Thái Nguyên: http://diemthi.thainguyen.edu.vn/



13. Yên Bái: http://113.160.152.103:8080/



14. Sơn La: http://sogddtsonla.edu.vn/tra-cuu-diem-thi



15. Phú Thọ: http://tracuudiemthi.phutho.edu.vn/



16. Vĩnh Phúc: http://diemthi.vinhphuc.edu.vn/



17. Quảng Ninh:



18. Bắc Giang: http://bacgiang.edu.vn/vn/search/tracuu/diemthi.aspx



19. Bắc Ninh: http://diemthi.bacninh.edu.vn/



20. Hải Dương: http://tracuudiem.haiduong.edu.vn/



21. Hưng Yên: http://diemthi.hungyen.edu.vn/



22. Hòa Bình: http://tradiem.hoabinh.edu.vn/



23. Hà Nam: http://tracuudiem.hanam.edu.vn:6688/



24. Nam Định: http://diemthi.namdinh.edu.vn/



25. Thái Bình: http://117.0.21.110:8080/



26. Ninh Bình: http://123.30.236.191:8080/



27. Thanh Hóa: http://220.231.105.70:8081/



28. Nghệ An: http://kqthi.nghean.edu.vn/



29. Hà Tĩnh: http://tracuudiemthi1.hatinh.edu.vn/ hoặc http://tracuudiemthi2.hatinh.edu.vn/



30. Quảng Bình: http://117.7.239.55:8080/



31. Quảng Trị: http://diemthi.quangtri.edu.vn/



32. Thừa Thiên Huế:



33. Đà Nẵng: http://www.danang.edu.vn/tra-cuu-diem



34. Quảng Nam: http://quangnam.edu.vn/tracuudiemthi/



35. Quảng Ngãi: http://diemthithpt.quangngai.edu.vn/



36. Bình Định: http://tracuudiemthibinhdinh2018.vnedu.vn/



37. Phú Yên: http://tracuudiems1.phuyen.edu.vn:8081/



38. Gia Lai: http://tracuudiemthi.gialai.edu.vn:8080/



39. Kon Tum: http://diemthithpt.kontum.edu.vn/



40. Đắk Lắk: http://diemthithpt.daklak.edu.vn/



41. Đắk Nông: http://diemthi2018.daknong.edu.vn/ hoặc http://diemthithpt.daknong.edu.vn/



42. Khánh Hòa: http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/



43. Ninh Thuận: http://tracuu.ninhthuan.edu.vn/



44. Bình Thuận: http://s1.thithptbinhthuan.vn/



45. Lâm Đồng: http://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/



46. Bình Phước: http://thpt.binhphuoc.edu.vn/



47. Bình Dương: http://sgdbinhduong.edu.vn:2018/



48. Tây Ninh: http://kqthpt.tayninh.edu.vn/



49. Đồng Nai:



50. Long An:



51. Đồng Tháp: http://diemthi.dongthap.edu.vn/



52. An Giang: http://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tot-nghiep-thpt



53. Bà Rịa – Vũng Tàu: http://diemthi.bariavungtau.edu.vn/



54. Tiền Giang: http://tracuudiem.tiengiang.edu.vn/



55. Cần Thơ: http://thithpt.ctu.edu.vn/



56. Hậu Giang: http://tracuudiem.haugiang.edu.vn/



57. Bến Tre: http://tracuudiem.bentre.edu.vn/



58. Vĩnh Long: https://diemthi.vinhlong.edu.vn/



59. Trà Vinh:



60. Sóc Trăng: http://www.soctrang.edu.vn/Default.aspx?tabid=1381



61. Bạc Liêu: http://171.244.37.40/



62. Kiên Giang: http://tracuu.kiengiang.edu.vn/



63. Cà Mau: http://diemthithptqg2018.camau.edu.vn:8080/







