Theo Apple, iOS 12 tập trung cải thiện hiệu năng trên các thiết bị đời cũ, thời gian tải ứng dụng nhanh hơn 40%, bàn phím hiện nhanh hơn 50% và camera mở nhanh hơn 70%. Ngoài ra còn có một số tính năng mới như hỗ trợ thực tế ảo tăng cường (AR), chia sẻ hình ảnh với bạn bè thông qua đề xuất, Memoji (tạo ảnh động hoạt hình), FaceTime đã hỗ trợ video call tối đa lên đến 32 người, tính năng giảm nghiện điện thoại và giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng, khá hữu ích trong trường hợp bạn có con nhỏ.





Bên cạnh đó, Apple còn bổ sung thêm tính năng ghi âm cho iPad, CarPlay đã hỗ trợ bản đồ của các bên thứ ba như Google Maps, Waze…



Dưới đây là danh sách các thiết bị được hỗ trợ nâng cấp



- iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s



- iPad Pro 12.9 inch đời 2, iPad Pro 12.9 inch đời 1, iPad Pro 10.5 inch, iPad Pro 9.7 inch, iPad 9.7 inch đời 6, iPad 9.7 inch đời 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2



- iPod Touch đời 6



Hiện tại, đây chỉ mới là phiên bản thử nghiệm và chắc chắn sẽ phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng. Do đó, người dùng nên sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trước khi tiến hành nâng cấp.



Đầu tiên, bạn hãy kết nối iPhone, iPad vào máy tính thông qua cọng cáp USB, sau đó mở phần mềm iTunes, bấm vào biểu tượng thiết bị ở góc trên bên phải. Tiếp theo, người dùng chỉ cần chuyển sang thẻ Summary, lựa chọn nơi lưu trữ là iCloud hoặc This computer rồi nhấn Back Up Now để sao lưu dữ liệu.



Sao lưu toàn bộ dữ liệu thông qua iTunes hoặc iCloud trước khi tiến hành nâng cấp. Ảnh: TIỂU MINH

Khi hoàn tất, bạn hãy mở trình duyệt Safari trên iPhone, iPad và truy cập vào địa chỉ http://bit.ly/2M0dOYA, nhấn Install (cài đặt) và làm theo các bước hướng dẫn, sau đó khởi động lại thiết bị khi được yêu cầu. Lưu ý, trước khi cài đặt profile nhà phát triển, bạn cần phải xóa các profile cũ trước đó trong phần Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Profile (cấu hình), chọn profile cần xóa rồi bấm Remove (xóa cấu hình).



Cài đặt profile dành cho nhà phát triển. Ảnh: TIỂU MINH



Nếu đã cài đặt thành công, người dùng chỉ cần vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Software Update (cập nhật phần mềm) > Download & Install (tải về và cài đặt), chờ một lát cho đến khi hoàn tất.



Dung lượng bản cài đặt có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng. Ảnh: TIỂU MINH

Trong bài viết tiếp theo, Kynguyenso.plo.vn sẽ tiếp tục giới thiệu với bạn đọc một số tính năng hay ho.



TIỂU MINH