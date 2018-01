Đầu tiên bạn hãy mở trình duyệt bất kỳ trên smartphone hoặc máy tính và truy cập vào địa chỉ http://f-secure.com/router-checker/, nhấn vào nút Check your router và chờ một lát cho đến khi hoàn tất.

Router Checker được cung cấp hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ kiểm tra các thiết lập trên router và phát hiện rủi ro nếu thiết bị đã bị xâm nhập.

Khi router bị xâm nhập, tội phạm mạng sẽ âm thầm sửa đổi các thiết lập trên router mà không cần sự đồng ý của người dùng. Kiểu tấn công này cho phép kẻ tấn công có thể giám sát, kiểm soát hoặc chuyển hướng lưu lượng Internet.

Ví dụ, nếu DNS trên router bị tấn công, khi truy cập vào trang web của ngân hàng để thực hiện giao dịch, bạn sẽ bị chuyển hướng đến các trang web giả mạo. Từ đó bị chiếm đoạt tài khoản, tiền bạc và các thông tin quan trọng.

Nếu kết quả trả về là No issues were found nghĩa là router của bạn vẫn an toàn và không phát hiện bất kỳ vấn đề nào.





Nhìn chung, Router Checker khá hữu ích khi bạn kết nối với mạng WiFi công cộng tại quán cà phê, nhà ga xe lửa, sân bay...

