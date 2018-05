Theo đó, khi mua MacBook Air 13 inch (2017), bạn sẽ được giảm ngay 4 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản MacBook Air 13 inch (ổ cứng 128 GB) sẽ có giá 19,99 triệu đồng. Tương tự, phiên bản có ổ cứng 256 GB đang được bán ra với mức giá 24,99 triệu đồng. Cả hai mẫu thiết bị này đều đã được giảm 4 triệu so với giá trước đó.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của người viết, sản phẩm này hiện được bán trên Tiki với mức giá chỉ 19,29 triệu (ổ cứng 128 GB) và 24,79 triệu cho phiên bản 256 GB, rẻ hơn 200.000 - 700.000 đồng. Tương tự, trên sàn thương mại điện tử Lazada, thiết bị này cũng đang được bán với mức giá 19,29 triệu đồng.





Để tiết kiệm tiền, người mua nên khai thác thế mạnh của các dịch vụ trực tuyến, ứng dụng để có thể kiểm tra, so sánh giá của từng món hàng giữa nhiều nơi bán khác nhau hầu có thể "chọn được giá đúng". Một số trang web, dịch vụ chuyên giúp người mua hàng kiểm tra giá như web so sánh (websosanh.vn), chọn giá đúng (chongiadung.com)…





Ngoài MacBook, các sản phẩm khác của Apple như iPhone, iPad cũng được giảm giá 2 triệu đồng trong đợt này. Cụ thể, phiên bản iPhone X 64 GB hiện được bán ra với mức giá 27,99 triệu (giảm 2 triệu đồng so với trước đó). Tương tự, phiên bản iPhone X có dung lượng lưu trữ 256 GB cũng giảm còn 32,79 triệu đồng. Đặc biệt, khi thanh toán online bằng thẻ Mastercard, người dùng còn được giảm thêm 1,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ 64 GB vừa về Việt Nam cũng được giảm giá 2 triệu đồng, đẩy mức giá hiện tại xuống lần lượt còn 18,99 triệu và 21,99 triệu đồng. Tương tự, phiên bản iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ 256 GB còn 23,79 triệu và 26,79 triệu đồng. Ngoài ra, những thiết bị chính hãng đời cũ như iPhone 6 32 GB (2017) cũng chỉ còn 6,69 triệu (giảm 2,3 triệu đồng), iPhone 6S Plus 32 GB còn 12,49 triệu đồng (giảm 1,5 triệu đồng).





Theo ghi nhận, giá iPhone 6S liên tục giảm không phanh trong vòng vài tháng trở lại đây. Sau cơn sốt iPhone 6 giá 1,8 triệu đồng hồi tuần trước, mẫu iPhone 6S quốc tế giá hơn 4 triệu cũng bất ngờ về còn 3,2 triệu, áp dụng cho phiên bản quốc tế 16 GB tại chuỗi cửa hàng Di Động Việt, tặng kèm phụ kiện.

TIỂU MINH