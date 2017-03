Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Các trang web như Reddit và Mozilla hỗ trợ một chiến dịch biểu tình phản đối PRISM ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ, với khẩu hiệu để "Khôi phục Thứ Tư" - một sự ám chỉ Tu chính án thứ Tư sửa đổi Hiến pháp Mỹ, trong đó bảo vệ người dân chống lại hoạt động giám sát bất hợp pháp và bắt giữ.



Trang chủ của trang web Boing Boing, hiển thị thông báo gửi tới Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA): "Chúc mừng ngày 4 tháng 7. Ngay lập tức hãy dừng lại việc làm vi hiến, theo dõi người sử dụng Internet trên thế giới của bạn - Nhân dân."



Cuộc biểu tình trực tuyến đã được khởi xướng bới Liên mình bảo vệ Internet (Internet Defense League), một mạng lưới gồm hơn 30.000 trang web và người sử dụng Internet ở Mỹ với mục tiêu phản đối các nỗ lực ngăn chặn sự tự do trên Internet.



Cuộc biểu tình lớn đã nổ ra ở nhiều thành phố của Mỹ đúng vào ngày Quốc khánh Mỹ.



Chiều 4/7 (giờ địa phương), hơn 400 người đã tụ tập biểu tình tại thành phố New York và Washington, DC. Còn tại các địa phương khác trên khắp nước Mỹ, số người biểu tình là trên 10.000 người.



NSA, trên trang web riêng của mình, cho biết: "NSA không phản đối bất kỳ cuộc biểu tình ôn hòa hợp pháp nào. NSA và nhân viên của mình đang làm việc siêng năng và đúng pháp luật suốt ngày đêm, để bảo vệ đất nước và người dân."



PRISM đã trở thành vấn đề nóng trong thời gian gần đây khi cựu nhân viên của NSA là Edward Snowden bị buộc tội làm gián điệp sau khi công bố chương trình này. Edward Snowden đã trở thành đối tượng gây tranh cãi giữa các quốc gia như Mỹ, Nga, Bolivia, Ecuador và EU xoay quanh việc cấp phép tị nạn chính trị cho nhân vật này. Thậm chí, hôm thứ Ba, 2/7, chuyên cơ chở Tổng thống Bolivia Evo Morales đã bị Pháp, Bồ Đào Nha, Italy cấm bay qua không phận khi thực hiện hành trình từ Mátxcơva về nước và buộc phải hạ cánh xuống Vienna (Áo) vì bị nghi ngờ có chở Edward Snowden./.

Theo Việt Đức (Vietnam+)