Phiên bản đọc trên iPad của tạp chí Car and Driver. (Nguồn: itunes.apple.com)

Hai ứng dụng mới dành cho iPad này của các tạp chí Car and Driver và Motor Trend có tính năng cải tiến nhằm làm sống lại sự quan tâm đối với các ấn phẩm chuyên ngành ôtô.



Hiện doanh số của Car and Driver và Motor Trend đang sụt giảm mạnh do những nội dụng có thể truy cập miễn phí trên Internet.



Ứng dụng của Car and Driver gồm các thông tin mới, các đoạn video, đồ họa tương tác, chart và một kết nối tới cộng đồng độc giả của tạp chí này, điều mà theo biên tập Eddie Alterman của tạp chí là nhằm cho phép độc giả “tiếp cận sâu hơn với nội dung của chúng tôi.”



Còn ứng dụng của Motor Trend gồm các tính năng như bình luận bằng lời nói từ biên tập viên và các hình thức mới để so sánh thông số trong các bình luận về thử xe so sánh.



Tổng biên tập của Motor Trend, Angus MacKenzie cho biết: “Ứng dụng này không chỉ là một tạp chí ở hình thức khác, nó còn cho thấy một Motor Trend đa dạng hơn và sâu hơn.”



Trong năm nay, hàng loạt ấn phẩm về ôtô đã được iPad hóa trong bối cảnh lĩnh vực này đang tìm kiếm các phương thức mới để duy trì lượng độc giả trung thành./.

Theo Lan Khanh (Vietnam+)