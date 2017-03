Hiện nay, những nhân vật này hoặc không dùng Facebook, hoặc tài khoản của họ quá nhàm chán với những cập nhật thưa thớt.

Steve Ballmer, CEO của Microsoft

- Ballmer: Vừa uống 2 chai thuốc kích thích mọc tóc của Trung Quốc.

- Bill Gates: Mọi chuyện ổn chứ?

- Ballmer: Tốt đẹp cả. Công việc từ thiện ra sao rồi?

- Steve Jobs: "Từ thiện" là cái gì thế?

Steve Jobs, CEO của Apple

- Jobs: Vừa xây một cái nhà bằng iPad.

- Jobs: Mọi người cầm iPhone 4 không đúng cách rồi.

- Justin Long: Này Jobs, ông có muốn làm tiếp quảng cáo "Hãy mua máy Mac" không?

- Jobs: Không. Trả lời lần này thôi nhé.

- Justin Long: Xin lỗi, tôi chỉ muốn kiếm thêm tiền thù lao thôi mà.

- John Hodgman: Tôi cũng thế.

(Justin Long đóng vai Mac còn John Hodgman đóng vai Windows PC trong quảng cáo Get a Mac của Apple)

- Steve Jobs vừa trở thành fan của máy nghe nhạc Microsoft Zune.

- Ballmer: Thật á?

- Jobs: Mỉa mai ấy mà.

- Ballmer: Ừ hứ.

Bill Gates, Chủ tịch Microsoft

- Bill Gates: Vừa mua lại nước Azerbaijan!

- Bill Gates vừa kết bạn với diễn viên Ashton Kutcher.

- Bill Gates vừa trở thành fan của Project Runaway (Chạy trốn dự án).

- Steve Jobs: Này Bill, ông có nhớ đã sản xuất ra hệ điều hành nào tuyệt vời chưa nhỉ? Tôi không thể nhớ nổi.

- Bill Gates: Dù gì sản phẩm của tôi cũng chiếm 88,9% thị phần OS nhé.

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook

- Zuckerberg: Hãy hoạt động trên mạng xã hội tích cực hơn.

- Zuckerberg: Ai đó chỉ giúp tôi cách đổi các thiết lập trong tài khoản với nhỉ?

Sergey Brin, đồng sáng lập Google

- Sergey Brin: Tối qua vừa chén phải một bát súp dở tệ. Cảm thấy mình xấu xa hơn một chút.

(Don't be evil - Đừng làm điều xấu - là khẩu hiệu không chính thức của Google, ý nói người ta vẫn có thể kiếm tiền mà không cần thủ đoạn).

- Larry Page (đồng sáng lập Google): Này Brin, đổi các chữ cái trong tên của cậu đi, nó sẽ thành: Yes Bringer, hoặc Grey is Nerd, hoặc Greeny Ribs...

- Brin: Larry, đi làm đi.

- Larry Page: Tôi đang làm việc đây.

- Brin: Tên của cậu là Argyle Rap đấy.

- Larry Page: Tuyệt!

Theo Châu An (VNE)