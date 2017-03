Banking Vietnam 2009 “Hội thảo & Triển lãm về ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong hoạt động Ngân hàng năm 2009 tại Hà Nội - Banking Vietnam 2009” diễn ra trong 2 ngày (28, 29/5/2009) tại khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Việt Nam. Chủ đề của Banking 2009 là: “Công nghệ Ngân hàng hiện đại với sự phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu”. Có 3 chủ đề chính và mang tính thời sự được đề cập tới trong cuộc hội thảo năm nay, đó là: Cở sở hạ tầng công nghệ ngành ngân hàng; An toàn, bảo mật công nghệ ngân hàng trong thời kỳ khó khăn hiện nay; và Đầu tư cho công nghệ nhằm hiện đại hóa dịch vụ ngân hàng, thanh toán ngân hàng. Đây là những mối quan tâm lớn nhất của toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm tăng cường tính liên kết toàn hệ thống, hiện đại hóa dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hẹp khoảng cách với các ngân hàng quốc tế. Cũng liên quan tới việc đổi mới ngành ngân hàng, Financial Insights (IDC) dự báo rằng tăng cường đầu tư cho công nghệ nhằm phát triển những dịch vụ ngân hàng mới, hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí vận hành vẫn sẽ là một xu hướng nổi bật trong năm 2009. Theo đó, 10 xu hướng phát triển chiến lược của ngành ngân hàng khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2009 sẽ là: + Quản lý Rủi ro và Đảm bảo Tính tuân thủ + Xây dựng Kiến trúc Kinh doanh lấy Khách hàng làm trọng tâm + Thúc đẩy các phương tiện Thanh toán hiện đại + Thu hút tiền gửi ngân hàng + Phát triển dịch vụ trên nền Ngân hàng lõi + Dịch vụ thuê ngoài + Quản lý Tiền mặt và Thanh khoản + An toàn Bảo mật và Tích hợp Hệ thống Thông tin + Dịch vụ Tài chính trên nền tảng Di động