Một trong những máy chủ của NASA. (Nguồn: Internet)

Phát biểu trong một báo cáo về an ninh mạng lưới của NASA, ông Martin nói rằng: "Chúng tôi phát hiện thấy các máy tính chủ của NASA có nguy cơ cao dễ bị tổn thương mà có thể khai thác từ mạng Internet."



Báo cáo này cho biết cụ thể có sáu máy tính chủ có các thiết bị dùng để điều khiển tàu vũ trụ và chứa đựng các dữ liệu quan trọng, có những lỗ hổng cho phép những kẻ tấn công từ xa có thể phá hoại mạng lưới hoặc làm tê liệt hoạt động của NASA.



Tổng thanh tra Martin cảnh báo rằng nếu NASA không giải quyết được những lỗ hổng quan trọng này và cải thiện mạng lưới an ninh công nghệ thông tin của mình, cơ quan này sẽ dễ bị các sự cố máy tính mà có thể gây ra các tác động nghiêm trọng, thậm chí là thảm họa, đối với các tài sản, hoạt động và nhân lực của NASA.



Ông Martin cũng đã trích dẫn một sự cố vào tháng 5/2009, trong đó tội phạm mạng đã làm gây nhiễm virus đối với một hệ thống máy tính có chức năng hỗ trợ các mạng lưới hoạt động của NASA.



"Do không đủ cấu hình bảo mật trên hệ thống, vụ tấn công này đã gây ra sự cố tạo nên hơn 3.000 kết nối trái phép tới các địa chỉ Internet ở Trung Quốc, Hà Lan, Arập Xêút và Estonia và một số quốc gia khác," ông Martin cho biết.



Tổng thanh tra Martin đề nghị NASA ngay lập tức hành động để giảm thiểu rủi ro trên các máy tính truy cập Internet trên mạng hoạt động của mình và tiến hành đánh giá rủi ro bảo mật công nghệ thông tin trên toàn cơ quan./.





Theo Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)