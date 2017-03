Mỗi tháng, chàng thanh niên Nhật Bản Takeshi trả khoảng 66 USD để được sử dụng Internet qua mobile không hạn chế. Phần lớn dữ liệu tải về điện thoại của anh là phim-ảnh khiêu dâm, như chính Takeshi nhận xét: “Dùng mobile truy cập Internet thuận tiện hơn nhiều so với PC - tôi hầu như không dùng máy tính ngoài cơ quan”.

Takeshi, cùng các khác “fan” của kĩ nghệ khiêu dâm đang là nhân tố chính khiến lượng phim tải qua mạng di động tăng đột ngột tại Nhật - quê hương của công nghệ di động 3G, và cũng là xứ sở có công nghệ di động phát triển nhất thế giới. Nhu cầu tải phim nhiều tới mức các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu CoDoMo và KDDI cho biết họ đang phải giới hạn băng thông của những người dùng nhiều nhất, do mạng của cả hai đang “rên xiết” trước mức sử dụng quá lớn. Nhà phân tích Windsor Holden của hãng Juniper Reseach bình luận: “Năng lực của nhà cung cấp dịch vụ sẽ chạm mức giới hạn khi cho phép tải về không hạn chế. Nhật Bản sớm phải đối mặt với vấn đề này đơn giản vì quốc gia này đã có mạng 3G trước các quốc gia phương Tây khá lâu”.

Luật bảo vệ đời tư cấm các nhà cung cấp di động nhòm ngó vào nội dung khách hàng tải về mobile, nhưng dễ nhận thấy một phần không nhỏ những nội dung này là xuất phẩm khiêu dâm. Nhu cầu tải phim sex quá lớn sẽ sớm “lấn sân” băng thông của các hoạt động truyền thống như phim, nhạc, truyền hình và trò chơi điện tử. Phát ngôn viên của KDDI cho biết: “Không được phép kiểm tra nội dung tải về, nhưng theo thống kê phần lớn băng thông di động của chúng tôi dành cho phim ảnh. Hẳn một phần không nhỏ trong số đó là nội dung “người lớn”. Và đây có thể là nguyên nhân khiến nhiều khách hàng phàn nàn về tốc độ mạng chậm chạp, đặc biệt vào khoảng nửa đêm - khi băng thông tiêu thụ từ một số khách hàng nhất định tăng đột ngột.”

Khác với các đồng nghiệp phương Tây đang phải đối mặt với suy thoái cả trong mảng kinh doanh DVD truyền thống và qua Internet, ngành công nghiệp khiêu dâm tại Nhật vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Nhật Bản hiện có hơn 1 ngàn công ty làm việc trong ngành công nghiệp khiêu dâm, với hơn 17 ngàn xuất phẩm mỗi năm. Các website lớn nhất thu hút thêm cả ngàn khách hàng mỗi ngày, mặc dù phí “vào cửa” có thể lên tới cả trăm USD tại các site “hàng độc”.

Hai “ông trùm”- Hokuto và Soft on Demand đều khẳng định lợi nhuận từ mảng di động của họ đang tăng trưởng cực kì mạnh mẽ. Site tải phim qua mobile của Soft on Demand tăng đến 40% lợi nhuận so với cùng kì năm ngoái. Ước đoán của Juniper Research cho thấy kĩ nghệ sex qua mobile phone sẽ đạt 4,9 tỉ USD lợi nhuận toàn cầu vào năm 2013, gần gấp đôi so với mức 2,8 tỉ hiện tại. Mặc dù vậy, theo lời khẳng định của người trong ngành, mảng di động của ngành công nghiệp này vẫn hầu như chưa được khai phá. Công nghiệp khiêu dâm xem ra vẫn tuân theo truyền thống “đi trước dẫn đầu” so với các ngành công nghiệp khác như phim, nhạc, game v.v.., theo nhận xét của Holden “Ngành công nghiệp người lớn luôn “đánh hơi” và theo sát công nghệ truyền thông sớm nhất có thể”.