Larry Ellison

Đồng sáng lập kiêm CEO Oracle Larry Ellison nổi tiếng với việc tổ chức giải đua thuyền buồm America’s Cup, mua nhà tại “bãi biển tỉ phú” Malibu, biến đảo Lanai thuộc Hawaii thành phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ông cho biết nỗ lực từ thiện lớn nhất của mình là thuốc. “Tôi có một quỹ y tế có tên Ellison Medical Foundation. Chúng tôi tập trung vào các bệnh liên quan tới tuổi tác”, Ellison trao đổi tại hội nghị Allthings Digital hồi năm 2012.

Bill Gates

Thông qua quỹ Bill & Melinda Gates Foundation, đồng sáng lập Microsoft đang giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội như sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp. Song, một vấn đề thực sự được Bill Gates quan tâm là… nhà vệ sinh. Quỹ đã tài trợ cho cuộc thi “Tái phát minh Toilet”, còn bản thân Gates làm giám khảo. Ông tìm kiếm các phương pháp “tiếp nhận và xử lí chất thải để chuyển hóa chúng thành nguồn tài nguyên hữu ích”, Gates viết trong blog công bố người chiến thắng.

Paul Allen

Paul Allen – một đồng sáng lập Microsoft tỉ phú khác – cũng có nhiều dự án như sở hữu các đội tuyển chuyên nghiệp, xây dựng bảo tàng rock&roll, sưu tập máy bay từ Thế chiến 2… Ông cũng đầu tư nửa tỉ USD vào Viện Khoa học não Allen. Nhiệm vụ của viện là tính toán chính xác cách thức não hoạt động và giải quyết các bệnh như Alzheimer (mất trí) mà mẹ ông gặp phải. Một mục tiêu khác là sao chép bộ não và chế tạo cỗ máy có trí thông minh của con người.

Vinod Khosla

Humburger là thị trường 100 tỉ USD cần công nghệ khai phá. Đây là ý kiến của nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu Vinod Khosla – người gây quỹ thành lập doanh nghiệp chuyển protein, chất béo, chất xơ từ thực vật thành các món ăn có vị thịt. Ông cũng hỗ trợ một doanh nghiệp sản xuất giả phô-mai hay sản xuất kẹo tốt cho sức khỏe.

Biz Stone

Đồng sáng lập tiểu blog Twitter Biz Stone là người ăn chay nên không ngạc nhiên khi quyền của động vật là một trong những mục tiêu của quỹ Biz & Livia Stone Foundation. Giống như Khosla, Stone ủng hộ công ty làm giả thịt. Công ty Beyond Meat do Stone và Ev Williams – đồng sáng lập Twitter – thành lập, sản xuất thịt gà giả từ thực vật.

Peter Thiel

Nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel – một trong những người đầu tư vào Facebook đầu tiên, đang hỗ trợ nghiên cứu y tế có thể giúp con người sống thêm 150 năm nữa. Quỹ Thiel Foundation của ông đóng góp không ít cho các dự án nghiên cứu chống lão hoá.

Sergey Brin

Năm 2008, đồng sáng lập Google chia sẻ câu chuyện riêng về việc người mẹ của ông bị mắc chứng bệnh Parkinson (rối loạn thoái hóa hệ thần kinh trung ương). Thông qua 23&Me – một doanh nghiệp về gen – do vợ ông đồng sáng lập, Brin phát hiện mình cũng có thể bị bệnh này. Tuy nhiên, 23&Me cũng đưa ra phương pháp cứu ông. Công ty hiện đang được Google Ventures cùng nhiều quỹ khác đỡ lưng. Nhiệm vụ của nó là tìm kiếm các căn bệnh liên quan tới gene đồng thời tìm ra cách cứu chữa con người khỏi chúng.

Jeff Bezos

CEO của Amazon dành tới 42 triệu USD để chế tạo chiếc đồng hồ khổng lồ luôn kêu vang vào mỗi năm, thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ trong 10.000 năm tới. Ông cũng tham gia một số dự án như Blue Origin – công ty tàu vũ trụ muốn đưa mọi phi hành gia tới Trạm vũ trụ không gian. Năm 2011, Bezos thuê một chuyên gia dưới biển tìm kiếm cỗ máy đã gửi tàu Apollo 11 lên không gian. Tháng 3/2012, họ đã xác định được vị trí của chúng.

Michael Dell

Michael Dell điều hành quỹ từ thiện cùng vợ - Susan – để giúp đỡ trẻ em nghèo ở thành phố. Ngoài ra, Dell còn dành tiền cho nhiều dự án khác kì lạ hơn. Năm 2010, công ty đầu tư của ông – MSD Captial – mua lại bộ sưu tập Magnum bao gồm hơn 180.000 tấm ảnh quan trọng nhất, đáng nhớ nhất của Mỹ chụp từ năm 1947. Ông lưu giữ bộ sưu tập tại bảo tàng Ransom ở Texas.

Marc Benioff

Đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO công ty điện toán đám mây salesforce.com nổi tiếng với mô hình từ thiện 1-1-1, theo đó các công ty sẽ dành 1% lợi nhuận, tài sản, thời gian làm việc cho hoạt động phi lợi nhuận. Ông nổi tiếng nhất với khoản quyên góp 100 triệu USD cho bệnh viện Nhi Benioff Children.

Dustin Moskovitz

Một đồng sáng lập của Facebook – Dustin Moskovitz – muốn giải quyết các bệnh do nghèo đói sinh ra. Quỹ của anh – Good Ventures – trao tặng tiền cho các trường hợp do tổ chức phi lợi nhuận GiveWell do bạn gái Moskovitz điều hành khuyến nghị. Good Ventures đã quyên tặng 500.000 USD để chống bệnh sốt rét và 250.000 USD để chống lại bệnh sán máng.

Hasso Plattner

Đồng sáng lập hãng phần mềm SAP đã quyên hàng triệu USD để chống lại bệnh AIDS. Ông tổ chức nhiều buổi hòa nhạc để tăng cường nhận thức về AIDS tại khu bất động sản xa xỉ ở Nam Phi – đất nước có nhiều người dân mắc bệnh này.

John Chambers

CEO Cisco – John Chambers muốn tiêu diệt bệnh ung thư. Một năm trước, ông quyên tặng 750.000 USD để Đại học West Virginia nghiên cứu bệnh ung thư.

Mark Zuckerberg

Năm 2010, CEO Facebook bắt đầu quỹ giáo dục hoàn toàn mới bằng tiếng vang lớn: tặng 100 triệu USD cho hệ thống trường công ở New Jersey. Ông chủ trẻ trong các năm sau sẽ lựa chọn các khu vực khác để quyên tặng tiền. Ngoài ra, cũng vào năm 2010, Mark Zuckerberg đã tham gia vào chương trình Giving Pledge do Bill Gates và tỉ phú Warren Buffet khởi xướng, thề trao đi gần hết tài sản của mình vào tổ chức từ thiện sức khỏe và giáo dục.

