Google đạt mức tăng trưởng thấp nhất lịch sử

Sau một thời gian dài tụt dốc, Google công bố lĩnh vực tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến đã bắt đầu lấy lại “phong độ” bằng những con số vượt ngoài dự kiến vào quý 2.

Lợi nhuận ròng trong quý 2 của Google tăng 18%, nhưng doanh thu chỉ đạt 3%, mức tăng trưởng thấp nhất trong lịch sử 10 năm của hãng.

CEO Eric Schmidt khẳng định: “Chúng tôi đã có một quý tương đối tốt. Công việc kinh doanh của Google bắt đầu có dấu hiệu ổn định cho dù nền kinh tế vẫn rất ảm đạm”. Schmidt cũng cho hay nhóm khách hàng quan trọng mua quảng cáo như các nhà bán lẻ, các đối tác trong ngành du lịch, ôtô đang “trở lại”.

Lần đầu tiên YouTube - dịch vụ chia sẻ video tốn kém tiền của của hãng - đã bắt đầu sinh lợi, có lượng quảng cáo tăng đáng kể. Mặc dù không tiết lộ chi tiết nhưng CEO Google khẳng định: “Nếu cứ tiếp tục đà này, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ có một mô hình kinh doanh có lời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có những dấu hiệu cải tiến thật sự”.

Trong quý 2, Google đã kiếm được 1,48 tỉ USD, tương đương 4,46 USD/cổ phiếu, tăng hơn đáng kể so với con số 1,25 tỉ USD (3,92 USD/cổ phiếu) của năm ngoái. Nếu không tính chi phí cổ tức cho nhân viên, Google cho biết trong quý 2 của năm đã có thể kiếm được 5,36 USD/cổ phiếu. Con số này vẫn cao hơn mức dự đoán 5,09 USD của các chuyên gia phân tích đến từ phố Wall.

So với mức 5,37 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái, doanh thu quý 2 của Google tăng đáng kể, đạt 5,52 tỉ USD. Sau khi trừ tiền hoa hồng cho các đối tác quảng cáo, tổng doanh thu của Google là 4,07 tỉ USD so với mức 3,9 tỉ USD quý 2 năm ngoái.

Trong khi mức tăng trưởng thời gian qua chựng lại do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, Google vẫn đang tiếp tục tỏ rõ khả năng “vượt khó” nhanh hơn hẳn các đối thủ truyền kiếp như Yahoo, Microsoft và AOL, vốn vẫn đang phải hứng chịu cảnh suy giảm doanh thu đáng kể.

Những gì Google đạt được một phần là do biết xoay xở giúp các nhà đầu tư cảm thấy hài lòng trong thời kỳ suy thoái thông qua hàng loạt thay đổi nhằm cắt giảm chi tiêu, từ nhân lực tới chi phí thiết bị. Trong quý vừa rồi, số nhân công của Google là 19.786, ít hơn 380 người so với thời điểm 3 tháng trước.

Lợi nhuận IBM tăng trưởng 2 con số

Trong khi đó, vượt lên trên những khó khăn thách thức thời suy thoái, IBM tiếp tục gây sốc với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc. Báo cáo tài chính mới công bố của hãng cho thấy lợi nhuận quý 2 của năm đạt 2,32/cổ phiếu, tăng 18% so với năm ngoái. Trong khi doanh thu giảm 13%, xuống còn 23,3 tỉ USD, lợi nhuận ròng vẫn phi nước đại bằng mức 2 con số (12%), đạt 3,1 tỉ USD.

Kết quả IBM đạt được trong quý vừa rồi khá sát với mức dự đoán của các nhà phân tích thuộc tập đoàn cung cấp dữ liệu tài chính Thomson Reuters là 2,02 USD/cổ phiếu và 23,59 tỉ USD lợi nhuận.

Mark Loughridge, giám đốc tài chính IBM, cho hay sở dĩ hãng tiếp tục sống sót và đạt được mức lợi nhuận tăng trưởng dương trong thời buổi khó khăn là nhờ việc triển khai những biện pháp cắt giảm chi tiêu, chuyển hướng sang các sản phẩm giá trị cao. Doanh thu từ phần mềm giảm 7%, chỉ đạt 5,2 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tính cả năm, hãng trông đợi có thể mức lợi nhuận trước thuế đến từ phần mềm sẽ tăng trưởng bằng 2 con số, đạt 8 tỉ USD.

Tổng doanh thu từ các dịch vụ của IBM giảm 12% nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 23%.

Mặc dù đang có những chiến lược kinh doanh độc đáo và không ngừng cải tiến, hướng vào các sản phẩm cao cấp như System z hay mô hình điện toán đám mây, nhưng Big Blue vẫn phải đối mặt với hàng loạt thách thức nghiêm trọng, trong đó có đối thủ Orcacle.

Yahoo sa lầy?

Phải đến 21-7, Yahoo mới chính thức công bố tình hình tài chính của quý 2, nhưng với những gì đã diễn ra trong thời gian qua, giới phân tích cho hay có thể hãng này chỉ đạt mức doanh thu 1,14 tỉ USD, tương đương 8 cent/cổ phiếu so với mức 1,8 tỉ USD (10 cent/cổ phiếu) của năm ngoái. Vấn đề thật sự đáng quan ngại với Yahoo là liệu hãng có thể vực dậy thương hiệu lâu năm của mình trong mắt các nhà đầu tư hay không? Hãy cùng chờ xem.

Nokia cải thiện so với quý trước

Nokia quý 2 doanh số bán ra của hãng đã giảm 25% xuống còn 9,9 tỉ euro, nhưng so với quý đầu năm 2008 vẫn vượt trên 7%. Lợi nhuận ròng đạt 338 triệu USD, trong khi một năm trước đây con số trên là 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, lợi nhuận này vẫn cao hơn mức các chuyên gia dự báo.

Hãng điện thoại Phần Lan đã bán được 103,2 triệu chiếc điện thoại, giảm 15% so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, thị trường smartphone vẫn rất khởi sắc khi lượng bán ra tới 10,5%, đạt 41 triệu chiếc.

Doanh số điện thoại di động, vốn chiếm tới 6,59 tỉ euro doanh thu Nokia, đã giảm 27,5%, cao hơn đôi chút so với mức giảm doanh số của nhóm các sản phẩm thiết bị nền tảng mạng, ước tính 21,3% đạt 3,2 tỉ euro.

Nokia dự đoán lượng tiêu thụ điện thoại di động vẫn sẽ tiếp tục ổn định và tăng trưởng trong quý tới, mặc dù hãng vẫn không dám “mạnh miệng” về thị phần của mình có gì vượt trội hay không, thậm chí còn phải ngậm ngùi chấp nhận con số dự báo lượng sản phẩm bán ra cả năm giảm 10% so với năm ngoái.

Intel trụ vững

Trong quý 2 -2009, hãng vi xử lý lớn nhất thế giới cho thấy đã lỗ ròng khoảng 400 triệu USD, một phần là do ảnh hưởng của việc phải thụ án chống cạnh tranh từ EU.

Khi lượng PC bán ra từng năm giảm đi do suy thoái kinh tế, Intel đã gây sốc không ít cho giới kinh tế phố Wall với mức doanh số tăng 12% so với quý trước. Intel hi vọng mùa mua sắm trở lại trong quý 3 và 4, lượng cầu sẽ tăng lên khi học sinh trở lại trường và người tiêu dùng bước vào mùa shopping mới.

Mặc dù tình hình của Intel vẫn tương đối khả quan, khi doanh thu và lợi nhuận bắt đầu trở lại vòng phát triển cũ, nhưng kết quả đạt được của quý vừa rồi vẫn thua so với năm ngoái khi doanh thu giảm 15%, vào khoảng 1,4 tỉ USD, chỉ đạt 8 tỉ USD.

Doanh số và kết quả khả quan nhưng theo giới phân tích, hãng sản xuất vi xử lý vẫn sẽ tiếp tục phụ thuộc vào tình hình tài chính toàn cầu. Cơn bão khủng hoảng qua đi may ra Intel và các tên tuổi khác mới có thể trở lại thời hoàng kim.