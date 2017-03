Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn phát biểu của ông Eric Rosenbach, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách an ninh mạng, cho biết ngày càng có nhiều công ty quan tâm đến việc tham gia vào chương trình này và Mỹ muốn khai thác ưu thế của khu vực tư nhân về năng lực sáng tạo cùng lực đẩy thị trường để giải quyết vấn đề an ninh mạng.



Đánh giá về chương trình, ông Alan Paller, Giám đốc nghiên cứu tại Viện SANS chuyên đào tạo an ninh mạng có trụ sở ở bang Maryland, Mỹ, cho biết chương trình chia sẻ thông tin mật sẽ giúp các công ty Mỹ có được sự bảo vệ mà không thể tìm thấy từ thị trường thương mại.



Chỉ có Bộ Quốc phòng mới đủ khả năng truy cập sâu các dữ liệu cá nhân và năng lực phân tích hành vi để tìm ra các dấu hiệu và đặc tính của một cuộc tấn công mạng.



Lầu Năm Góc hiện đang cung cấp các dấu hiệu đe dọa an ninh được bảo mật cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ và trên cơ sở đó Bộ này cung cấp cho các công ty được phép tiếp nhận.



Động thái hướng tới tạo lập một thị trường dựa trên các thông tin bảo mật của Mỹ về đe dọa an ninh mạng tiếp tục được thúc đẩy sau khi Quốc hội Mỹ hồi tháng 11/2012 không thông qua được đạo luật yêu cầu các công ty hoạt động trong các lĩnh vực hạ tầng trọng yếu như điện lực, viễn thông phải tuân thủ các tiêu chuẩn về an ninh mạng.



Hội đồng Thương mại Mỹ đã phản đối các quy định được đề xuất này, cho rằng nó có thể trở thành gánh nặng đối với các công ty của Mỹ./.

