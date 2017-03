Để tạo ra bức ảnh, nhóm các nhà thiên văn học tại Đại học Ruhr - Bochum (RUB), Đức đã phải tổng hợp lại dữ liệu quan sát thiên văn trong suốt 5 năm qua.

Do có dung lượng quá lớn, tới 194GB nên để xem được bức ảnh, các nhà nghiên cứu đã làm ra hẳn một công cụ xem trực tuyến tại đây . Có thể nói đây gần như là toàn bộ những gì thuộc thiên hà Milky Way mà chúng ta có thể xem từ Trái Đất. Bức ảnh thể hiện khu vực trải rộng 1.323 độ vuông (Area in Square Degrees, đơn vị đo góc khối. Tương tự như góc của hình tròn đo bằng độ, góc khối của một hình cầu đo bằng độ vuông, toàn bộ hình cầu là 41.253 độ vuông, trăng tròn bao phủ khoảng 0,2 độ vuông trên bầu trời khi nhìn từ Trái Đất). Khu vực này lớn hơn khoảng 6.500 lần so với trăng tròn xuất hiện trên bầu trời.