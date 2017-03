Theo thành viên có nickname wtf9999 trên diễn đàn Tinh Tế sau khi có cơ hội đến FPT quận 4 cho hay: “Sản phẩm có thiết kế gia công khá ổn, nhưng phần loa thoại nhìn khá chán, thấy hơi bèo không cao cấp và nhìn tổng thể ai ở đó cũng nói giống iphone 4 phóng to và bẽ cong 2 đầu”.

Ảnh được thành viênwtf9999chia sẻ trên diễn đàn Tình Tế

Thành viên còn so sánh thêm về màn hình của Bphone với Sony Z3 và iPhone 5 như sau: “Về màn hình của Bphone khá tối và ám xanh, so với iphone 5 thấy ko bằng, so với Z3 thì lại càng nản”, thành viên này cũng cho biết rằng anh không sử dụng thủ thuật hay bất cứ gì để dìm hàng, thậm chí anh cũng đã không giảm độ sáng màn hình Bphone cũng như để chế độ sáng Auto. Ngoài ra, thành viên cũng cẩn thận quay lại clip so sánh màn hình vì sợ mọi người ném đá bảo anh dìm hàng Bphone.

Mời bạn đọc xem qua clip so sánh độ sáng màn hình giữa Z3 và Bphone

Về hiệu năng, theo một số thành viên khá cho hay, Bphone có hiệu năng khá kém, chơi game hoặc lượt web khá lag và giật…Thậm chí có phần chậm hơn cả Huawei 4c giá 2,8 triệu.

Mời bạn đọc xem clip so sánh hiệu năng giữa Bphone và Huawei 4c

Về phần camera, thành viên trên nhận xét rằng máy chụp không được tốt, chụp khá chậm, xử lý lưu ảnh cũng chậm, không chụp liên tục được, chụp một tấm muốn chụp tấm thứ 2 phải đợi 1 lúc…

Hình ảnh được chụp lại bằng Bphone chế độ auto độ phân giải 13.0 mpx

Và hình ảnh được chụp bằng Sony Z3 cũng để chế độ auto

Ngoài ra, về phần phụ kiện như tai nghe của hãng, nhìn như hàng tầm thấp dành cho điện thoại china và nghe bass hơi yếu.

Ngoài ra, còn có những thành viên khác sau khi đi trải nghiệm bên FPT shop cũng đưa ra những nhận xét chung về Bphone như sau:





TRẦN LÂM tổng hợp