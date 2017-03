Không thể phủ nhận Microsoft đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Bing và cảm nhận của những người lần đầu tiên “chạm tay” vào công cụ tìm kiếm này của họ đó là: Microsoft đã không phí phạm chút thời gian nào khi xây dựng Bing.

Liệu Bing có đủ sức phá vỡ thế độc tôn của đối thủ Google? Còn quá sớm để đưa ra câu trả lời xác đáng, một phần bởi nó vẫn chưa được chính thức ra đời (từ ngày 1 đến 3/6, Bing thực chất vẫn chỉ là cái “vỏ” của Live Search) nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cộng đồng mạng được trực tiếp làm việc với “con cưng” của Microsoft.

Ấn tượng đầu tiên khi truy cập vào Bing.com là giao diện trang chủ rất đơn giản nhưng... đẹp và rõ ràng với một hình nền rất nghệ thuật. Microsoft cho biết, hình nền của Bing sẽ được thay đổi mỗi ngày để người dùng luôn có một chút mới lạ, tò mò và hào hứng với cỗ máy này.

Cũng bởi vẫn chỉ là phiên bản demo nên một số tính năng của Bing vẫn chưa có và thay vào đó là cái “lõi” của Live Search. Ví dụ, khi bấm vào nút Maps (hoặc truy cập thẳng vào địa chỉ bing.com/maps), Bing sẽ đưa bạn đến thẳng phần Multimap của Live Search. Hay khi bấm vào nút Local Bing (lọc ra kết quả tùy thuộc vào vị trí địa lý của người tìm), người dùng sẽ chỉ thấy một trang trắng.

Ngoài những thiếu sót “nho nhỏ” đó, ấn tượng tiếp theo mà Bing mang đến là tốc độ tìm kiếm rất nhanh. Các cú pháp tìm kiếm đơn giản cho kết quả cũng rất đầy đủ và hoàn thiện.

Có một số khác biệt trong việc tìm kiếm trên Bing và Google. Khi lệnh tìm kiếm liên quan đến các kiến thức chung (mang tính bách khoa toàn thư), Google sẽ đưa kết quả mà nó tìm thấy trên Wikipedia lên đầu danh sách nhưng Bing thì ngược lại. Nó không hề đánh giá cao những kết quả của Wikipedia.

Các lệnh tìm kiếm liên quan trên Bing cũng hoạt động tương đối ổn. Các chỉ mục tìm kiếm liên quan sẽ hiện ra tại bảng bên trái và giúp người dùng có thể truy cập thẳng đến các địa chỉ này.

Các lệnh tìm kiếm theo giới hạn địa phương cũng chưa được ra mắt trong bản demo này. Kết quả mà nó trả về thường chỉ là một bản đồ, số điện thoại và chút ít thông tin. Đành chờ tính năng thực sự của nó khi Bing chính thức ra đời.

Điều đáng ngạc nhiên là Microsoft bổ sung cho Bing khá nhanh. Trong vòng vài tiếng đầu tiên kể từ khi xuất hiện trên web, khi tìm kiếm bằng câu lệnh: “What is the time in Hanoi?” (bây giờ là mấy giờ ở Hà Nội?) Bing không có kết quả mà chỉ có một địa chỉ trang web cho phép xem giờ các thành phố trên thế giới. Nhưng chỉ 2 tiếng sau, khi lặp lại câu lệnh đó, xuất hiện đầu tiên sẽ là một câu trả lời hoàn chỉnh.

Đôi khi, Bing tỏ ra hơi “lệch tủ”. Với từ khóa "Seattle Mariners", nó cung cấp khá nhiều thông tin liên quan nhưng với từ "Manchester United", thật lạ kỳ là Bing biết rất ít. Điều này chứng minh một điều, cơ sở dữ liệu của Bing vẫn còn rất nghèo nàn và chưa hoàn chỉnh.

Trong lĩnh vực tìm kiếm hình ảnh hoặc video, Bing khiến người dùng rất hài lòng và có một chút ngạc nhiên. Người dùng chỉ cần đưa chuột vào hình ảnh đại diện của đoạn video, đoạn video sẽ chạy trực tiếp trên Bing mà không cần phải vào tận trang gốc.