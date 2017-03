Cách đây vài năm, việc mua một chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng có 3G được xem là khá xa xỉ, nguyên nhân là vì giá cả khá cao. Thế nhưng với hàng loạt ứng dụng kết nối hữu dụng, dịch vụ 3G rẻ hơn, các thiết bị có chức năng 3G bắt đầu trở nên “có giá” trong việc lựa chọn mua sản phẩm của nhiều người tiêu dùng.

Online trên từng cây số

Theo một số thống kê gần đây, số lượng sử dụng 3G phát triển vượt bật, hiện nay số thuê bao 3G tại Việt Nam đã lên tới 12,8 triệu thuê bao. Theo Công ty thegioididong, bất chấp ảnh hưởng kinh tế, số lượng các thiết bị có 3G vẫn phát triển mạnh về số lượng mặt hàng lẫn doanh số bán ra. Điều này thể hiện rõ về sự cạnh tranh giữa các dòng có 3G và wifi, từ con số ít ỏi vài chục dòng điện thoại có 3G thì hiện nay đã có khoảng 130 dòng điện thoại có 3G so với 250 model phân khúc bình dân.

Anh Đỗ Việt Phương, một tay chơi iPad ở Tân Bình, cho biết: “Thực sự theo tôi thấy, giới chơi công nghệ hiện nay hầu như là không thể thiếu 3G. Ngoài việc các dịch vụ trên thiết bị ngày càng phát triển mạnh, nhất là khi các mạng tung ra gói cước không giới hạn cho máy tính bảng và điện thoại thông minh, người dùng không còn ngại đến cước phí. Hiện nay, nếu có 3G thì người dùng có thể sử dụng và online, xem bản đồ bất cứ nơi đâu, trong khi đó wifi thì khá hạn chế”. Còn theo chị Quỳnh Như, một dân mê ứng dụng iPhone, từ lúc đổi sang dùng iPhone, với mức giá cước khoảng 120.000 đồng và được tặng dung lượng 3G với mức 7 GB/tháng, chị Như hoàn toàn bỏ chức năng sử dụng wifi, trong khi đó điện thoại trước đó của chị không có 3G nên khá bất tiện.

Hầu hết các thiết bị cao cấp hiện nay đều có 3G. Ảnh: BH

Theo chia sẻ trên một số diễn đàn công nghệ, phần lớn xác định muốn xài các thiết bị công nghệ cao, ngoại trừ một số bạn mua máy về chỉ để chơi game và xem phim, phần lớn khuyên các thành viên nên mua thiết bị kết nối cần phải có 3G. Anh Trần Mạnh Hiệp, admin của diễn đàn công nghệ Tinh Tế, phân tích xu hướng sử dụng 3G hiện nay rất phổ biến, hầu hết những người sử dụng Smartphone đều sử dụng 3G, vì chi phí khá là phù hợp và chất lượng cũng khá tốt. Các nhà mạng, các công ty cũng tích cực quảng bá và làm nhiều chương trình khuyến khích dịch vụ này.

Chỉ dành cho dân “sành” công nghệ

Anh Lê Ngọc Thạch, admin web công nghệ Open-One, cho biết thực chất xu hướng sử dụng 3G là xu hướng chung của thế giới. Không chỉ có 3G mà tương lai, người dùng sẽ hướng đến còn 4G, LTE và cao hơn nữa. Thế nhưng thật sự hiện nay, xu hướng sử dụng 3G thực chất chỉ phát triển trong giới mê công nghệ, có công việc phải kết nối liên tục, nên vẫn có chỗ cho người dùng thiết bị wifi hay không cần kết nối Internet.

Cũng theo anh Trần Mạnh Hiệp, mặc dù vậy vấn đề hiện nay với dân chơi công nghệ vẫn là dùng 3G gắn với thời lượng pin. Những người dùng cao cấp hoặc những người dùng gói thuê bao trọn gói thì thường để 3G 24/24 giờ, hầu hết lý do tắt là do sợ hao pin chứ không phải do hao dung lượng hay phí 3G.

Bên cạnh đó, giá cả cũng khiến người tiêu dùng bình dân ít tiếp cận. Theo một doanh nghiệp sản xuất máy tính bảng, để có một sản phẩm có tích hợp 3G thì giá sản phẩm sẽ đội lên khoảng 100 USD thế nhưng trong thời điểm các hãng sản xuất dữ dội thì việc cạnh tranh khoảng 100 USD là con số khá lớn.

Ông Hoàng Giang, Giám đốc maydocsach.vn - đơn vị phân phối sản phẩm của Amazon, cho biết tại Mỹ, người dùng sử dụng máy tính bảng 3G chi phí gắn liền với hợp đồng nên khá mắc. Trong khi người Mỹ có thể sử dụng mọi nơi để truy cập wifi. Vì vậy các hãng sản xuất vẫn hướng vào người dùng wifi. Ở Việt Nam do wifi còn ít, các dịch vụ truy cập wifi phần lớn bị khóa nên 3G thịnh hành hơn.

Kết nối 3G phát triển mạnh Xu hướng sử dụng thiết bị 3G được xem là xu hướng chung của giới công nghệ thế giới, theo hãng nghiên cứu ABI Research, hơn 50% điện thoại di động bán ra trong năm 2012 sẽ hỗ trợ mạng 3G hoặc 4G. Việc phát triển 3G gắn liền với hàng loạt thiết bị, ngay cả các hãng sản xuất máy đọc sách thiết bị ít dùng 3G nhất cũng bắt đầu hướng đến việc kết nối 3G, mới đây Amazon vừa cho biết máy đọc sách Kindle Touch phiên bản 3G với màn hình cảm ứng 6 inch của hãng sẽ được bán ra trên khắp thế giới vào cuối tháng 4.

BÁ HUY