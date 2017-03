Phải đến ngày 19/9 tới đây những chiếc iPhone 6 và 6 Plus bản thương mại mới bắt đầu đến tay khách hàng nhưng các chuyên gia công nghệ đã sớm được dùng thử để đưa ra đánh giá. Về mặt doanh số điện thoại mới của Apple rất thành công khi cán mốc 4 triệu đơn đặt hàng chỉ sau 24 giờ. Còn với nhận định của các chuyên gia, iPhone 6 và iPhone 6 Plus có nhiều bước tiến đáng kể nhưng vẫn còn những hạn chế.

Thiết kế

Stuart Miles, nhà báo công nghệ Anh từ năm 1998 đồng thời là người sáng lập trang Pocket-lint đã dành nhiều lời tốt đẹp để nói về điện thoại mới của Apple: “Sẽ thật sáo rỗng nếu đưa iPhone 6 vào tay một 'fan' Apple nhưng khi 'fan' Android được trải nghiệm họ cũng đồng ý rằng: iPhone 6 đặt ra tiêu chuẩn mới cho thiết kế smartphone. Chúng tôi thường xuyên phải dùng phím nguồn và người dùng sẽ cần điều chỉnh thao tác này, vị trí phím nguồn mới (ở cạnh bên) là phù hợp với kích thước lớn. Nhìn chung, chúng tôi hết sức ấn tượng với thiết kế và mức độ hoàn thiện trên iPhone 6. Quan trọng hơn, nó cho thấy đây rõ ràng là bản nâng cấp so với iPhone 5S, điều mà người dùng mong muốn”.

Nhà báo đa tài người Mỹ Joshua Topolsky, Cựu tổng biên tập trang Engadget, đồng sáng lập và chủ biên trang The Verge nói trên BusinessWeek rằng, iPhone 6 Plus là quá lớn để sử dụng hằng ngày. “iPhone 6 Plus chỉ nhỏ hơn một chút so với iPad mini, có nghĩa là bạn sẽ khó mà dùng máy bằng một tay ngay cả với chế độ hỗ trợ và sẽ thật buồn cười khi cầm nó nghe điện thoại”. Tuy vậy ông đánh giá cao iPhone 6 và nói rằng đây là thiết bị hoàn hảo trong tay, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Thiết kế mỏng giúp thiết bị gọn gàng và ông cảm thấy hạnh phúc khi có chiếc iPhone 6 trong túi.

Chủ biên mục di động trang Engadget, Brad Molen đánh giá cao kiểu dáng mỏng trên bộ đôi iPhone 6. “Cả hai chiếc iPhone đều mỏng hơn các thiết bị tiền nhiệm. Trong khi iPhone 5S dày 7,6 mm thì iPhone 6 là 6,9 mm và iPhone 6 Plus là 7,1 mm. Không phải lúc nào mỏng hơn cũng là tốt hơn nhưng điện thoại của Apple lại đúng như vậy. Nếu được chọn tôi sẽ chọn iPhone 6 thay vì iPhone 6 Plus bởi thiết bị có thể nằm gọn và sử dụng dễ dàng trong bàn tay”.

Màn hình

Nhà báo công nghệ kỳ cựu Walt Mossberg chia sẻ trên Re/Code: “Màn hình 4,7 inch trên iPhone 6 đã bắt kịp xu hướng và cho chất lượng tốt. Với mật độ điểm ảnh 326 ppi tương tự trên iPhone 5S, thiết bị cho các trải nghiệm văn bản, hình ảnh hay video rõ ràng, sắc nét và sống động với màu sắc tuyệt vời; không bị bão hòa màu quá mức như trên điện thoại của Samsung”. Người từng đứng đầu mảng công nghệ tại báo Wall Street Journal còn đánh giá cao sự thống nhất giữa Apple và các bên phát triển ứng dụng mà theo thử nghiệm của ông, không thấy phần mềm nào bị "méo mó hay mờ nhạt" trên màn hình lớn.

Lauren Goode, nữ cộng sự của nhà báo Walt Mossberg cũng đưa ra ý kiến về màn hình trên iPhone 6. “Độ phân giải Retina trên iPhone 6 Plus mới không phải thật sự là cao so với các đối thủ. Tuy nhiên màn hình này lại hiển thị rõ ràng, tươi sáng”. Tuy vậy bà cũng cho rằng iPhone 6 Plus là quá to khi để trong túi hoặc cầm tay đặc biệt khi hoạt động ngoài trời.

Camera

iPhone 6 vẫn có độ phân giải 8 megapixel nhưng được làm mới cảm biến, David Pierce nói trong bài đánh giá trên The Verge. “Máy được trang bị tính năng focus pixel cho phép lấy nét theo pha nhanh chóng ngay cả khi tôi di chuyển mà hình ảnh vẫn sắc nét. iPhone 6 còn có chế độ chụp toàn cảnh với độ phân giải cao hơn mà nhìn chung chất lượng ảnh đem lại tốt hơn so với bất kỳ smartphone nào tôi từng sử dụng. Cải tiến quan trọng hơn cả là khả năng quay video 1080p với tốc độ 60 khung hình/giây hay quay chuyển động chậm 240 khung hình /giây. Chế độ chống rung (điện tử) cũng làm việc ấn tượng. Tôi có thể quay phim trong khi đi bộ hay ghi lại những khoảnh khắc khi ngồi sau chiếc taxi. iPhone 6 là thiết bị tôi chụp và chia sẻ nhiều ảnh nhất mà tôi từng sử dụng”.

Cũng trên The Verge, Nilay Patel dành nhiều đánh giá tích cực về camera trên chiếc iPhone 6 Plus. “Camera trên iPhone 6 Plus là thiết bị tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Rõ ràng 8 megapixel không phải là thông số nổi bật nhưng Apple đã cải tiến đáng kể: iPhone 6 Plus lấy nét nhanh hơn, hoạt động hiệu quả trong môi trường thiếu sáng và thường cho ra những bức hình tốt nhất trên một chiếc điện thoại. Tính năng ổn định quang học không phải sẽ phát huy trong bất cứ điều kiện nào nhưng về cơ bản nó cho phép iPhone 6 Plus giữ màn trập lâu hơn, giảm thiệu các bức ảnh bị rung và giúp cảm biến thu nhận nhiều ánh sáng hơn”.

Thời lượng pin

Scott Stein nói trong bài đánh giá trên Cnet: “Thay vì chạy đua tạo ra một chiếc iPhone siêu mỏng, Apple nên nghĩ về một sản phẩm dày hơn để tăng thời lượng pin. Tuyên bố của Apple cho biết iPhone 6 cho thời gian sử dụng nhiều hơn một giờ so với iPhone 5S khi duyệt web, xem video và nhiều hơn 4 giờ khi đàm thoại. Thử nghiệm pin của Cnet cho thấy iPhone 6 có thể phát video trong 10 giờ 38 phút khi thiết lập độ sáng màn hình 50%, thấp hơn so với 11 giờ trên iPhone 5S chạy iOS 7. iPhone 6 đủ dùng trong một ngày nhưng nó không như tôi kỳ vọng”.

“Sự khác biệt rõ ràng giữa iPhone 6 Plus với iPhone 6 và 5S đó là thời lượng pin”, Tim Stevens chia sẻ trên Cnet. “Trong thử nghiệm nhanh của chúng tôi, iPhone 6 Plus có thể hoạt động trong 13 giờ 16 phút. Thiết bị có hiệu suất ấn tượng, dể dàng vượt qua cả ngày dài với cường độ lướt web, chơi game, xem video hay định vị GPS liên tục và có thể kéo dài đến ngày thứ hai trước khi phải sạc. Đáng buồn là iPhone 6 và iPhone 6 vẫn không sở hữu sạc không dây như Apple Watch”.

