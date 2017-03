Mới đây, tờ New York Times đã trích dẫn lại một số thông tin từ báo cáo của Trung tâm Internet PEW (Mỹ) với nhận xét cho rằng mô hình blog trên Internet đang “chết dần, chết mòn”, đặc biệt là mức độ sử dụng blog của những người dùng trẻ tuổi đã giảm rất mạnh trong năm vừa qua bởi hầu hết đều đã chuyển qua mạng xã hội Facebook.

Nhưng ngay lập tức, một loạt các chuyên gia về Internet khác đã lên tiếng phản bác nhận định này và cho rằng, trên thực tế, các hoạt động blogging còn mạnh mẽ hơn xưa. Họ đã trích dẫn ngay những số liệu được đăng trên New York Times về số người sử dụng và tổng thời gian sử dụng các dịch vụ blog “hiện đại” như Twitter hay Tumblr để chứng minh rằng, blog không “chết” mà chỉ đơn giản là ngày nay người dùng không nhận ra rằng họ “đang blogging” mà thôi.

Theo báo cáo của PEW và New York Times, hoạt động blog của những người trong độ tuổi từ 12-17 đã giảm mạnh và chỉ còn bằng một nửa so với giai đoạn 2006-2009. Nhưng ở nhóm người dùng có độ tuổi từ 18-33, tỷ lệ người “đoạn tuyệt” với blog gần như không đáng kể (chỉ thấp hơn khoảng 2% so với 2 năm trước đó). Chưa hết, ở nhóm người dùng 34-45 tuổi, tỷ lệ người tham gia blog thậm chí còn tăng khoảng 6%. Trên dịch vụ Blogger của Google, số lượng người dùng trong tháng 12/2010 vừa qua đã giảm khoảng 2% nhưng trên toàn cầu, lượng truy cập của nó lại tăng tới 9% và đạt 323 triệu người dùng.

Đến lúc này, ai dám khẳng định là blog đang chết?

Quan điểm “blog đang chết” khiến nhiều người nhớ lại những cuộc tranh luận liên miên quanh đề tài “web đang chết” để rồi sau đó người ta mới nhận ra rằng thực ra web không hề “chết” mà nó chỉ mở rộng hơn trước, hiện diện trên nhiều lĩnh vực, phạm vi khác nhau và “thay hình đổi dạng” đến mức nhiều người không còn nhận ra nó.

Blog cũng vậy. Không ai phủ nhận rằng thời gian mà người dùng dành cho các dịch vụ mạng xã hội kiểu như Facebook, Twitter đang ngày càng nhiều lên bởi chúng có lợi thế là nhanh và dễ sử dụng. Nhưng ít người nhận ra rằng chính các mạng xã hội cũng góp phần đẩy blog phát triển vững vàng hơn.

Toni Schneider - một chuyên gia của WordPress khẳng định, blog đã “hòa mình” vào môi trường mạng và các mạng xã hội. “Mọi người đăng tải nội dung lên blog (hay Tumblr) của họ rồi từ đó cập nhật, chia sẻ lên Facebook, Twitter hoặc ngược lại, họ đăng tải lên mạng xã hội một ý kiến nào đó để thu thập những ý kiến khác và tổng hợp lại thành một bài viết dài hơn trên blog”.

Một trong những lý do khiến Tumblr đã “cất cánh” rất nhanh trong thời gian qua, đặc biệt là đối với những người dùng trẻ tuổi là do nó khá dễ dàng trong việc đăng ký, thiết lập và sử dụng. Thêm vào đó, Tumblr cũng tỏ ra khá thức thời khi cung cấp khá nhiều sự lựa chọn chia sẻ theo thời gian thực theo kiểu của Twitter hay Facebook. Dù là một dịch vụ blog nhưng Tumblr cũng cho phép người dùng “theo đuôi” nhau để được cập nhật những bài viết mới trên bảng tin của người khác, dễ dàng đăng lại (re-blog) bài viết…

Vậy là blog đã không chết như một số người vẫn tưởng mà nó đã được “phân hóa”. Ở đó, có dịch vụ tiểu blog (Twitter), có những nền tảng blog cổ điển như WordPress, Blogger và có cả những nền tảng “tất cả trong một” như Tumblr… nên giả sử như có ai đó nhìn thấy nó đang suy yếu thì thực chất chưa bao giờ blog “khỏe mạnh” như bây giờ.

Theo Lê Trí (ICTnews / ReadWriteWeb)