UAE quyết định tạm dừng các dịch vụ tin nhắn, email và tra cứu trên Internet của BlackBerry. (Nguồn: Internet)

Trong một thông cáo báo chí được phát trên trang web của mình, Cơ quan quản lý viễn thông UAE (TRA) cho biết, việc làm trên sẽ có hiệu lực cho đến khi tìm ra được một giải pháp phù hợp đúng luật về viễn thông đang hiện hành tại UAE.



Tổng giám đốc TRA Mohammed al-Ghanem tuyên bố: "Vì lợi ích của mọi người, hôm nay chúng tôi đã thông báo cho các nhà cung cấp các dịch vụ viễn thông tại UAE quyết định tạm dừng các dịch vụ tin nhắn, email và tra cứu trên Internet của BlackBerry."



Theo TRA, các dịch vụ sẽ chỉ giúp cho các cá nhân sử dụng những ứng dụng không phù hợp, có thể sẽ đưa đến những xâm hại nguy hiểm cho an ninh quốc gia, luật pháp và xã hội.



Ông Ghanem khẳng định rằng, ưu tiên lớn nhất của UAE sẽ là cung cấp những giải pháp thay thế bảo đảm tính liên tục của các dịch vụ tin nhắn, email và truy cập Internet cho mọi khách hàng.



Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khổng lồ của UAE là Etisalat cũng đã xác nhận quyết định này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra những giải pháp cho người sử dụng.



Etisalat cho biết, sẽ tiếp tục cung cấp cho các thuê bao những dịch vụ của điện thoại di động. Hãng cũng sẽ thông báo đưa ra một loạt các sản phẩm cũng như dịch vụ điện thoại di động thay thế cho những khách hàng của mình đang sử dụng BlackBerry.



Cuộc tranh luận về kiểm soát các dịch vụ của BlackBerry tại UAE đã tăng lên gay gắt trong tuần qua, mà trọng tâm đó là xử lý các dữ liệu của người sử dụng loại điện thoại này, do hãng Research in Motion (Rim) của Canada sản xuất, nằm ngoài tầm kiểm soát của UAE./.