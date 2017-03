Giải này do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA phối hợp với tạp chí Thế giới Vi tính – PCWorld tổ chức.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2009 hôm 24-11. Trong 15 lĩnh vực bình chọn năm nay, Bkis đứng đầu hai lĩnh vực Sản phẩm phòng chống mã độc hại và lĩnh vực Nhà cung cấp dịch vụ An ninh mạng chuyên nghiệp. Bkis là nhà cung cấp sản phẩm diệt virus nội duy nhất lọt vào danh sách bình chọn này.

Theo kết quả bình chọn Sản phẩm phòng chống mã độc hại, BkavPro 2009 của Bkis đã được số phiếu cao nhất với 906 phiếu bình chọn trong tổng số 2.865 người được hỏi, chiếm 32%. Hai phần mềm diệt virus khác của nước ngoài là Symantec được 22% và McAfee được 18% số người bình chọn.

BkavPro 2009 Internet Security là sản phẩm đã được Bkis đầu tư phát triển mạnh về công nghệ với việc tích hợp hàng loạt các tính năng mới như: Firewall (Tường lửa cá nhân), Reputation Based Detection (Công nghệ nhận diện dựa trên độ tín nhiệm), Parental Control (Kiểm soát truy cập web đen)… Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng sau khi ra mắt, đã có hơn 115.000 bản quyền BkavPro 2009 Internet Security được bán ra.

Trong báo cáo tổng kết tình hình an toàn thông tin 2009, TS Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNISA, nhận định Việt Nam đã bắt đầu hình thành ngành công nghiệp với các giải pháp an toàn, an ninh thông tin do các công ty trong nước sản xuất. Đặc biệt, sự kiện sản phẩm phần mềm diệt virus của Việt Nam, với các chiến dịch quảng bá mạnh mẽ, đã được VNISA bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật về an toàn thông tin trong năm.

Ngoài ra, Cisco đã nhận số phiếu bình chọn cao nhất cho nhiều lĩnh vực như: Sản phẩm phòng chống xâm nhập trái phép, Sản phẩm bảo mật mạng không dây, Quản lý bảo mật hợp nhất (UTM - Unified Threat Management)... Đứng đầu Sản phẩm bảo mật ứng dụng là ISA của Microsoft, Sản phẩm bảo mật thư điện tử, web thuộc về McAfee…

Theo LÂM THẢO (NDĐT)