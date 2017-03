Đại diện Bkav nhận danh hiệu phần mềm diệt virus tốt nhất năm 2012 do VNISA bình chọn.

Kết quả bình chọn trên được công bố trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin 2012, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA. Xếp sau Bkav là Kaspersky và Symantec.

Bkav là một trong những phần mềm diệt virus đầu tiên trên thế giới được tích hợp sẵn công nghệ Anti Keylogger, chống lại các hành vi theo dõi thao tác bàn phím, chụp màn hình, chèn mã thực thi vào tiến trình đang chạy và các hành vi lấy cắp thông tin trong clipboard, lấy dữ liệu…

Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu của Bkav (Bkav R&D) chia sẻ: “2012 là một năm nhiều khó khăn đối với nền kinh tế. Tuy nhiên thị trường kinh doanh bảo mật không chịu ảnh huởng nhiều vì trong hoàn cảnh hay tình hình nào thì vấn đề về bảo mật, an ninh mạng luôn vẫn là nhu cầu thiết yếu và không thay đổi. Sau nhiều năm xúc tiến thương mại và đẩy mạnh kinh doanh, Bkav đã khẳng định được vị thế thương hiệu. 11 tháng đầu năm 2012, doanh số của Bkav đã tăng 50% so với cùng kỳ năm trước”.

Trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin, Bkav cũng vinh dự nhận được giải Nhất trong lĩnh vực Nhà cung cấp dịch vụ An ninh mạng chuyên nghiệp và Dịch vụ kiểm tra lỗ hổng website (Bkav WebScan) do người dùng bình chọn.

Cuộc bình chọn “Sản phẩm An toàn thông tin được người dùng ưa chuộng nhất” có mục đích tư vấn cho người dùng lựa chọn sản phẩm hiệu quả, phù hợp. Đối tượng bình chọn là sản phẩm, công cụ, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin thuộc 17 hạng mục.

Theo Thu Hằng (Dân Trí)