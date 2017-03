(PLO)- Vừa qua, Bkav lại tiếp tục lọt vào tốp 10 Hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo - Sản phẩm tin cậy do người tiêu dùng bình chọn.

Kết quả được công bố dựa trên khảo sát ý kiến người dùng trên toàn quốc nhằm chọn ra các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, uy tín cao với người tiêu dùng, thân thiện với môi trường, có sức cạnh tranh cao.





Ông Vũ Văn Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh của Bkav, cho biết: “Việt Nam là một thị trường khó tính, để đạt được điều đó, Bkav đã làm việc bằng đam mê, bằng cái tâm của mình. Đây là một danh hiệu cao quý và chúng tôi rất vinh dự về điều này”.

Phần mềm diệt virus của Bkav đã năm năm liên tiếp vượt qua các sản phẩm của nước ngoài, trở thành “Sản phẩm an toàn thông tin được người dùng ưa chuộng nhất” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam bình chọn. Bkav hiện có hơn 10 triệu người sử dụng, chiếm thị phần áp đảo tại Việt Nam.

Bkav cũng đã xây dựng thành công mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử Bkav eGov, hiện đang được triển khai tại 26 tỉnh, thành trên toàn quốc. Ngoài ra còn có nhà thông minh (Bkav SmartHome), Bphone...

TRIỆU MẪN