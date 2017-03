Bkav Secure DNS là dịch vụ bảo vệ truy cập web. Tất cả các truy cập của người dùng được đưa qua hệ thống lọc địa chỉ độc hại bằng quá trình phân giải tên miền (DNS Resolution). Trong trường hợp người dùng vô tình truy cập nhầm vào website độc hại, nguy hiểm, Bkav Secure DNS sẽ lập tức cảnh báo và ngăn chặn truy cập này.

Hệ thống bảo vệ truy cập web Bkav Secure DNS

Để sử dụng dịch vụ Bkav Secure DNS, người dùng truy cập website SecureDNS.vn và tải về phần mềm miễn phí cho phép cấu hình tự động sử dụng dịch vụ.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ phận an ninh mạng của Bkav, cho biết: “Với trách nhiệm của một công ty về an ninh mạng, chúng tôi thấy cần phải có một giải pháp giúp bảo vệ mạng Internet Việt Nam an toàn hơn. Bkav Secure DNS được cung cấp miễn phí và có thể sử dụng cho cả máy tính và các thiết bị di động”.

Chuyên gia của Bkav cũng cho biết cơ sở dữ liệu của Bkav Secure DNS được cập nhật mỗi giờ từ Tổ chức toàn cầu về chống lừa đảo trực tuyến APWG mà Bkav là thành viên. Ngoài ra, danh sách website độc hại cũng được thu thập từ hệ thống Honeypot (“hũ mật” bẫy mã độc) của Bkav. Trong thời gian thử nghiệm, Secure DNS đã xử lý được trên 62 triệu lượt truy vấn.

Theo nghiên cứu của Tổ chức toàn cầu về chống lừa đảo trực tuyến APWG công bố tháng 1-2013, trung bình mỗi tháng có tới gần 50 nghìn website lừa đảo ra đời. Tại Việt Nam, nguyên nhân của hàng loạt các đợt tấn công mã độc lây lan theo cấp số nhân hay việc mất tài khoản Facebook, Yahoo! Messenger cũng chính từ các website độc hại, lừa đảo. Tâm Bảo