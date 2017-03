Tân Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng Bkav Ngô Tuấn Anh cho biết, mới đây đã khai trương Công ty Bkav Singapore. Hoạt động này nằm trong lộ trình toàn cầu hóa của Bkav, cùng với việc thành lập Văn phòng đại diện tại Mỹ hồi cuối năm 2012.

Theo ông Ngô Tuấn Anh: "Thị trường Mỹ rất khó tính, yêu cầu về chất lượng sản phẩm và công nghệ rất cao. Nếu Bkav chinh phục thành công thị trường Mỹ thì việc mở rộng ra các thị trường khác khá dễ dàng. Còn Singapore là một địa điểm trung tâm về thương mại, phân phối những sản phẩm công nghệ của khu vực cũng như trên thế giới, lại có vị trí địa lý gần Việt Nam, dễ dàng triển khai các hoạt động kinh doanh. Vì thế, Bkav chọn Singapore lập công ty của mình để xúc tiến mạnh những hoạt động về thương mại". Xúc tiến thương mại tại Mỹ và Singapore là những dấu mốc đầu tiên của Bkav trong việc triển khai toàn cầu hóa.

Bkav sẽ cung ứng ra thị trường thế giới các giải pháp, dịch vụ như an ninh mạng, nhà thông minh, thiết bị phần cứng, điện tử, dịch vụ điện toán đám mây. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngay từ khi thành lập, lãnh đạo Bkav đã xác định rõ định hướng đưa Bkav trở thành công ty công nghệ toàn cầu. Cách đây vài năm, Bkav cũng đã từng rục rịch nhắc tới dự định đi ra thị trường quốc tế. Nhưng đến gần đây, doanh nghiệp công nghệ Việt này mới có những hoạt động hiện thực hóa dự định toàn cầu hóa bởi phương châm hoạt động của Bkav là "chậm mà chắc".

Bkav đang đầu tư ra nước ngoài với tâm thế của một công ty công nghệ chứ không phải doanh nghiệp thương mại. "Doanh nghiệp chuyên hoạt động thương mại hay chuyên hoạt động về công nghệ đều có những điểm nhanh và điểm chậm. Doanh nghiệp thương mại có thể ra thị trường quốc tế rất nhanh nhưng để phát triển bền vững lâu dài thì phải là các doanh nghiệp công nghệ. Có thể trong giai đoạn đầu đi ra thị trường nước ngoài, Bkav gặp một chút khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động thương mại. Song Bkav đã chuẩn bị sẵn sàng trong từng giai đoạn sẽ có chiến lược về sản phẩm, công nghệ phù hợp với từng thị trường để đảm bảo cho việc đi ra nước ngoài thành công nhất. Với việc nắm giữ công nghệ lõi, tin rằng Bkav sẽ có vị trí vững chắc trên thế giới trong thời gian không xa" Phó Chủ tịch An ninh mạng Bkav chia sẻ.

Những sản phẩm, công nghệ, giải pháp mà Bkav sẽ phục vụ khách hàng quốc tế không chỉ tập trung vào mảng sở trường - phần mềm diệt virus, dịch vụ an ninh mạng - mà còn có cả các thiết bị phần cứng như nhà thông minh, thiết bị điện tử công nghệ cao, dịch vụ điện toán đám mây,...

Tuy nhiên, trước hiện trạng ngay cả quốc gia hàng đầu về công nghệ như Mỹ cũng thiếu nhân lực về an ninh mạng và không có nhiều doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam khác cùng hợp lực trên con đường "đi ra biển lớn", Bkav sẽ tiếp tục phát huy tối đa lợi thế của một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm về an ninh mạng.

"Bkav đã lên kế hoạch mở rộng một số chương trình đào tạo an ninh mạng ra cộng đồng và xúc tiến thủ tục để thành lập Đại học An ninh mạng Bkav nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho bản thân Bkav cũng như các cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu. Tất cả những hoạt động của Bkav đều nhằm mục tiêu góp phần tạo ra vị thế của Việt Nam đối với các nước trong khu vực, trên thế giới trong lĩnh vực CNTT-TT nói chung và an ninh mạng nói riêng", Phó Chủ tịch Bkav Ngô Tuấn Anh nhấn mạnh.