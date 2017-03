(PLO) - Bkav vừa phối hợp với Bộ TT&TT hoàn thành khóa đào tạo an ninh mạng đầu tiên cho các bộ ban ngành trên toàn quốc.

Chương trình gồm bốn khóa đào tạo được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, trong đó có ba khóa dành cho cấp quản lý và khóa còn lại dành cho đội ngũ kĩ thuật.

Khi tham gia, bạn sẽ được đào tạo về chủ trương, chiến lược và kế hoạch triển khai về ATTT, được trải nghiệm thực tế để hiểu sâu hơn về các nguy cơ an ninh mạng.





Phát biểu tại Lễ bế giảng khóa đào tạo đầu tiên, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho biết: “Cục An toàn thông tin đánh giá cao công tác tổ chức của Bkav. Chúng tôi tin rằng với nội dung đào tạo đầy đủ, phong phú cùng những trải nghiệm thực tế, học viên sẽ có đủ kiến thức để triển khai hiệu quả các kế hoạch đảm bảo ATTT của Chính phủ trong thời gian tới”.

Ông Ngô Tuấn Anh - Phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav cho biết: “Các khóa đào tạo này sẽ tạo được sự kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa Bkav với các bộ ban ngành và các tỉnh trên toàn quốc trong công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin”.





TRIỆU MẪN