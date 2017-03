Tên miền Bkav.com đã chính thức thuộc quyền sở hữu của Bkav. (Ảnh: Vietnam+)



Thực tế gần đây, hàng loạt các công ty có thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ, ngân hàng… của Việt Nam bị mất tên miền quốc tế. Có thể liệt kê ra đây như Viettel.com bị một người ở Mỹ mua từ năm 1997 và rao bán với giá 1,5 triệu USD, FPT.com bị mua từ năm 1995, còn Bkav.com bị mua từ năm 2001.Ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Bkav cho hay, cách đây hơn 10 năm, Bkav không nghĩ tới việc có thể đưa thương hiệu ra toàn cầu, do đó Công ty đã không mua tên miền quốc tế mà chỉ mua tên miền trong nước Bkav.com.vn.“Năm 1997 Việt Nam mới kết nối Internet, nền kinh tế lại chưa phát triển nên trong hoàn cảnh đó doanh nghiệp khó mà nghĩ đến toàn cầu. Có lẽ đây cũng là lý do mà các thương hiệu khác của Việt Nam đã để mất tên miền quốc tế,” ông Quảng chia sẻ.Bởi vậy, có thể hiểu việc mua lại tên miền .com là một trong những bước đi của Bkav trong việc đưa sản phẩm của mình trở nên thân thuộc hơn với khách hàng quốc tế.Ông Quảng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp nên mua tên miền quốc tế khi sản phẩm bắt đầu có thương hiệu để tránh phải chi nhiều tiền cho việc mua lại sau này./.Theo Trung Hiền (Vietnam+)