Thứ 7 vừa rồi, khi đang làm từ thiện ở Ấn Độ, vị chủ tịch của Microsoft chia sẻ với một số khán thính giả trong giới doanh nghiệp ở New Delhi, ông đã cố thử dùng Facebook, nhưng đành phải bỏ cuộc chơi vì “10.000 người muốn trở thành bạn của tôi”.

Gates cho hay, khi việc phải dò ra ai là người mình biết, ai không quả là rắc rối: “Nó gây quá nhiều phiền phức và tôi buộc phải từ bỏ căn nhà của mình trên mạng xã hội”.

Nhân dịp này, Gates cũng được trao tặng Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development (Hòa Bình, Giải trừ quân bị và Phát triển), phần thưởng quý giá của chính phủ Ấn Độ vì những cống hiến của ông cho tổ chức từ thiện và quỹ Bill and Melinda Gates Foundation.

Gates cũng giãi bày tâm sự với các khán thính giả rằng ông “không quá ham hố chuyện gửi tin nhắn” và cũng chẳng phải một người “dành tâm trí cho công nghệ 24 giờ mỗi ngày”. Niềm vui của Gates còn hướng đến sách: “Tôi đọc rất nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng khư khư sách vở trên chiếc máy tính”, ông thổ lộ.

Người đặt nền móng cho đế chế Microsoft khuyên: cách mạng công nghệ thông tin mang đến “rất nhiều lợi ích” nhưng “tất cả các công cụ công nghệ đều có thể làm lãng phí thời gian của chúng ta nếu như bạn không cẩn trọng và sử dụng làm sao cho thiết thực”.