(PLO) - Một công ty Trung Quốc vừa tiên phong trong việc "xây dựng" nhà 3D tại tỉnh Tây An, mặc dù được hoàn thành chỉ trong 3 tiếng nhưng ngôi nhà này lại có khả năng chống cháy và chịu được động đất lên tới 9 rickter.

Biệt thự này có hai tầng và được tạo thành từ 6 khối in 3D độc đáo, so với kiểu xây nhà truyền thống thì việc lắp ráp các khối in 3D tương đối nhanh hơn rất nhiều lần, đặc biệt là nó không hề thua kém các ngôi nhà khác khi có khả năng chống cháy và chịu được một trận động đất lên tới 9 độ richter, công ty hiện tại vẫn giữ bí mật về các loại vật liệu đặc biệt được sử dụng trong quá trình xây dựng.

Công ty đã hoàn thành khoảng 90% các hạng mục của ngôi nhà tại một nhà máy in trước khi đem đi lắp ráp thực tế. Quá trình này khá hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và giảm tối đa chi phí xây dựng cho mỗi mét vuông (khoảng từ 8 - 10 triệu đồng). Theo An Yongliang - kỹ sư phát triển tại Zhuoda cho biết, biệt thự 3D này chỉ mất khoảng 10 ngày để sản xuất cho đến thao tác lắp ráp cuối cùng, trong khi nếu làm theo cách thông thường thì phải mất khoảng nửa năm.

Ngôi nhà có khả năng chịu được các trận động đất có cường độ cao vì các thành phần con đều nặng hơn 100 kg trên một mét vuông, chịu trọng lượng một cách độc lập. Các nhà thiết kế cũng gắn thêm các vật liệu cách nhiệt vào các kết cấu.

Hiện tại, Zhuoda Group đã nộp hơn 22 bằng sáng chế về công nghệ này và giữ nguyên mọi thứ trong vòng bí mật. Tuy nhiên, phó chủ tịch của công ty là Tan BuYong đã tiết lộ rằng các vật liệu mà họ sử dụng có nguồn gốc từ chất thải công nghiệp và nông nghiệp, có khả năng chống cháy và chống thấm nước, đơn cử như các chất formaldehyde, ammonia và radon.

Chủ nhà có thể chọn nhiều kiểu trang trí khác nhau, chẳng hạn như ngọc bích, đá, gỗ, và đá granite. Sau khi xây dựng xong, công ty đã mời nhiều người bước vào bên trong ngôi nhà để kiểm chứng độ bền, theo đó, nhà 3D dạng này có thể tồn tại ít nhất là 150 năm.

MINH HOÀNG - Theo Inhabitat