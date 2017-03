Tòa án tối cao của Iran đã kết tội Malekpour đã góp phần thúc đẩy cho trang web khiêu dâm đó phát triển, bởi vì tên của anh được giới thiệu trên phần mềm mà trang web khiêu dâm này đang sử dụng.





Malekpour đã bị kết án tử hình vào tháng 6/2011 và đến nay, tòa án tối cao Iran giữ nguyên quyết định này và từ chối mọi phản biện của anh. Tòa án Iran cho rằng hành động của Malekpour là “xúc phạm và chống lại Hồi giáo” và đây là điều “không thể tha thứ”.





Tuy nhiên, Tổ chức Ân xá Quốc tế dẫn lời Malekpour khẳng định rằng anh này không hề hay biết rằng phần mềm mình xây dựng đã được sử dụng cho nội dung khiêu dâm. Chị gái của Malekpour cũng cho biết phiên tòa không công bằng và em trai của mình hoàn toàn vô tội.





“Những gì Saeed làm đều trong vòng pháp luật” - Maryam Malekpour, chị gái của Saeed Malekpour cho biết - “Nó không làm bất cứ điều gì phạm pháp. Saeed chỉ viết ra phần mềm máy tính và đều có thể sử dụng bởi bất kỳ ai và bất kỳ trang web nào. Thật không may, chương trình đã được bán và sử dụng bởi những trang web vô đạo đức và Saeed không hề hay biết”.





Saeed Malekpour là một công dân Canada gốc Iran, đã bị chính phủ Iran bắt giữ khi anh về nước thăm cha mình vào năm 2008. Nhiều nguồn tin cho rằng Saeed đã bị tra tấn trong vòng 1 năm sau khi bắt giữ tại một nhà tù biệt giam ở thủ đô Tehran.





Tổ chức ân xá Thế giới và gia đình Malekpour cho rằng đây là một bản án quá hà khắc, thiếu công bằng và có những lý do về chính trị đằng sau đó.

Bản án của tòa án Iran bị phản đối là thiếu công bằng

Iran là quốc gia nổi tiếng với đạo luật hà khắc về các vấn đề tự do trên Internet. Giữa năm nay, chính phủ Iran thậm chí còn đưa ra ý tưởng về hệ thống mạng nội bộ có tên gọi “Halal” do chính Iran phát triển, để tránh xa sự ảnh hưởng của Internet do phương Tây xây dựng.





Chính phủ Iran cho rằng CIA và các tổ chức phương Tây đã sử dụng các trò chơi video và Internet như một cách để tuyên truyền và thúc đẩy các hành động chống phá chính phủ nước nảy, thúc đẩy biểu tình và phá hoại tình hình trong nước. Thậm chí, Iran còn xây dựng một “Quân đội quốc gia về công nghệ” để ngăn chặn những sự tấn công và hạn chế sự truy cập Internet của người dùng tại quốc gia này đối với nhiều trang web bên ngoài Iran.