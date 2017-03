Tin nhắn rác thường bùng phát vào dịp Tết Nguyên đán.

1. Tuyệt đối không nhắn tin phản hồi lại khi nhận được bất kỳ tin nhắn nào có nội dung chào mời, mê tín dị đoan, ví dụ:



“QC Bạn đã nhận được LOI CHUC NAM MOI” tu mot nguoi ban (yeu cau giau ten) Loi chuc kem theo qua tang goi DU SMS De tai ve may soan tin G gui 8781. Từ +841279960938.



"Một người bạn đã yêu cầu TĐ gửi tặng bạn lời nhắn và bài hát. Để đọc LỜI NHẮN và BÀI HÁT, soạn D gửi 6782. DTLH 1900571203"



"Món quà đặc biệt của một người bạn đặc biệt gửi tặng cho bạn có số ĐT: 01699999976 kèm theo lời chúc Yêu thương! Để nhận món quà ý nghĩa này => Soạn: QT gửi 6747"



"Ban dang co sao chieu menh. Hay xem ngay VAN-HAN cua ban de tranh nhung rui ro dang tiec trong cong viec, cuoc song: XEM <NAM SINH> gui 8713"



Nếu người sử dụng soạn G gửi 8781 hoặc QT gửi 6747 lập tức tài khoản thuê bao di động sẽ bị trừ 15.000 và không nhận được gì cả hoặc lại nhận được tin quảng cáo (đặc biệt nếu nhắn bất kỳ nội dung gì, không cần đúng cú pháp và gửi đến đầu số như vậy vẫn bị tính tiền).



2. Không nhắn tin tham gia hoặc phản hồi bất kỳ tin nhắn quảng cáo mời chào nhắn tin trúng thưởng nào. Có Công ty đã quảng cáo nhắn tin trúng các giải 50 nghìn, 100 nghìn, điện thoại Iphone nhưng thực tế sẽ không có người sử dụng nào được trúng những giải thưởng này, đây là hành vi lừa đảo. Ví dụ các dạng tin nhắn này như sau:



"Chuc mung ban la nguoi may man trung thuong dau tien tu chuong trinh QUAY SO MAY MAN lon nhat cua tong dai 7785. De nhan mon qua dac biet nay, soan HK gui 7785."



"Chuc mung TB:0977684352 đa nhan duoc 10 ban nhac chuong - nhac cho HOT nhat nam 2011 qua C.trinh*VOV-AM NHAC* De nhan ve may cua ban hay soan tin VOV gui 6736"



“6061 Ban da nhan duoc chu N5. Ban chua trung thuong. Hay tiep tuc soan tin KM gui toi 6061 de co co hoi nhan chu TT voi phan thuong la DTDD NokiaN96 tri gia 9,3 tr. Tu 01378395012”



“Chuc mung ban trung giai nhi, chuong trinh “XU VANG” tri gia 10 trieuVND. Soan tin XU VINA gui den so 6769 3 lan. Moi thac mac xin lien he 01237839282”



"Mot giac mo tam linh bao so 100% an DAC BIET va ra 2 nhay ma OK-6x23 chi tang cho 100 TB vip cua OK, soan OK gui 6723 de nhan lo vang. Theo OK cam doan trung !"



3. Không làm theo các tin nhắn quảng cáo, hướng dẫn, hoặc mạo danh của các công ty thông tin di động. Ví dụ:



“*RINGTUNES –Cai dat nhac cho cho di dong>>Soan NHAC gui 6776-Dich vu HOT nhat hien nay- Tai Mien phi ca khuc GIA VO YEU, RINGTUNES-DICH VU CUA VINAPHONE, Từ 0123783982”



“QC:Tang 100 anh *HOTGIRL* moi nhat, Soan: AD 25 gui 8749. Cai GPRS Soan: ADG gui 8749 M/phi 5 hinh + 5nhac- www.vinaphone.com.vn. Tu 841252506105”



4. Không nhắn tin từ chối dịch vụ hay huỷ dịch vụ, vì nếu nhắn tin cũng sẽ bị mất tiền:



“Tn gui SDT 091: Ban nhan tay soan: KM va gui den 6761, Neu nhan duoc chu “TT” ban se duoc so huu chieu dien thoai NokiaN96 tri gia 9,3 trieu dong. TC:NO>>606”



Nếu soạn TC:NO gửi 606 lập tức người sử dụng sẽ bị mất 15.000 đồng trong tài khoản.



5. Tuyệt đối không nhắn tin đến bất kỳ đầu số cung cấp dịch vụ nội dung nào dưới đây nếu không bản thân người sử dụng không có nhu cầu, chỉ cần nhắn tin đến các đầu số này với bất kỳ nội dung gì, không đúng cú pháp mã lệnh cũng sẽ bị trừ tiền trong tài khoản di động tới 15.000 mỗi tin nhắn.



STT Đầu số Mức cước thu của khách hàng (đ/bản tin) 1 X0XX 1500 2 X1XX 1.000 3 X2XX 2.000 4 X3XX 3.000 5 X4XX 4.000 6 X5XX 5.000 7 X6XX 10.000 8 X7XX 15.000

(X có giá trị từ 0 đến 9)





6. Chỉ nhắn tin phản hồi lại cho các số thuê bao khi biết chắc đó là bạn bè, người thân, người quen của mình.



7. Chỉ tham gia nhắn tin đến các đầu số cung cấp dịch vụ nội dung khi biết chắc giá cả/1 tin nhắn và đầu số này cung cấp nội dung gì và bản thân mình cần gì, có nhu cầu sử dụng hay không.



Các cơ quan chức năng sẽ theo dõi sát sao trong dịp tết nguyên đán, bất kỳ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nào phát tán tin nhắn rác hoặc vi phạm quy định về chống thư rác sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

