Trong suốt thời gian lưu trú tại đây, Mark đã thuê tổng cộng 7 phòng cho đoàn gồm 12 người, trong đó có vài phòng VIP cho mình, bạn gái và 5 người bạn đi cùng.



Công ty du lịch Topas Travel Vietnam - đơn vị sở hữu khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge - cho biết họ nhận được thông tin về sự hiện diện của đoàn du khách Mỹ (trong đó có tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg) trong ngày 25/12 từ cách đây khoảng 3-4 tuần thông qua một công ty du lịch có trụ sở tại Thái Lan (trước khi sang Việt Nam thì chàng tỷ phú trẻ cũng đã có mặt tại Thái Lan - PV).



Đoàn của Mark gồm 12 người, trong đó có 5 vệ sỹ, Mark và bạn gái cùng 5 người bạn. Trong 7 phòng được thuê thì 5 vệ sỹ của Mark ở những phòng bình thường, còn Mark và bạn gái, bạn bè ở phòng VIP của khu nghỉ dưỡng.

Khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge nằm rải rác trên những quả đồi, giữa núi rừng Sapa, bên dưới là thung lũng Mường Hoa thơ mộng (Ảnh: Topas Ecolodge)

Trước khi Mark hiện diện tại khu nghỉ dưỡng vài ngày, một số vệ sĩ của anh đã có mặt từ trước để kiểm tra an ninh. "Họ không đưa ra yêu cầu gì đặc biệt cho chuyến nghỉ dưỡng, chỉ muốn an ninh được đảm bảo để chàng tỷ phú có những giây phút tự do, thoải mái nhất bên người yêu và bạn bè", đại diện công ty Topas Travel cho hay.



Vị đại diện này cũng cho biết, sau khi đặt chân đến khu nghỉ dưỡng, Mark rất thân thiện, hòa đồng.

"Anh ấy cũng chia sẻ rằng mỗi năm anh ấy chỉ được nghỉ khoảng 2-3 tuần nên muốn được nghỉ ngơi hoàn toàn. Vì thế, dù nhận được thông tin từ trước đó khá lâu và biết rằng đây là một nhân vật nổi tiếng thế giới nhưng chúng tôi được yêu cầu giữ bí mật hoàn toàn về chuyến đi.

Các nhà báo, phóng viên ảnh cũng bị ngăn cản chụp hình. Đội vệ sĩ của anh Mark rất từ tốn, lịch sự và dứt khoát bảo vệ hình ảnh chủ nhân", đại diện công ty Topas thuật lại.

Hai chiếc trực thăng chở Mark Zucberkerg và đoàn du khách rời Sa Pa về Hà Nội.

Công ty du lịch Đức Minh - đơn vị đứng ra tổ chức chuyến đi của Mark tại Sa Pa - cũng đã được yêu cầu giữ bí mật hoàn toàn về những thông tin của chuyến đi để đảm bảo chàng tỷ phú của một kỳ nghỉ thoải mái nhất.

Toàn bộ hướng dẫn viên của công ty cũng được yêu cầu không sử dụng máy ảnh, điện thoại để chụp hình hay quay phim.

Các xe được dùng chở khách cũng được bọc kính kín để tránh bị phóng viên chụp hình gương mặt ông chủ Facebook. Ngoài ra, toàn bộ các xe đưa đón cũng được yêu cầu tiến sát đến cầu thang của máy bay để đón khách.



Khi được chủ khu nghỉ dưỡng hỏi về lý do chọn Sa Pa của Việt Nam làm địa điểm nghỉ ngơi cho kỳ Giáng sinh, đoàn của Mark cho biết: "Chúng tôi muốn tìm một không gian yên tĩnh, phong cảnh đẹp, cách xa khu đông dân cư, có nét văn hóa riêng. Nhờ sự tư vấn của một số người, tôi đã chọn Sa Pa làm điểm đến".



Vì Mark đến Sa Pa đúng ngày Giáng sinh nên đêm 25/12, khu nghỉ dưỡng đã tặng cho Mark và bạn bè một số quà lưu niệm của người dân địa phương (như đồ dệt bằng thổ cẩm...) khiến Mark rất thích thú.

Mark cũng đã được thưởng thức các món ăn truyền thống của người bản địa và tỏ ra hài lòng với hương vị của chúng.

Việc được đi bè, cưỡi trâu, chơi trò bịt mắt bắt dê đã mang lại cho đoàn du khách của Mark những trải nghiệm khó quên vì đây là lần đầu tiên họ được tham gia các trò chơi dân gian đặc sắc này.



Ngoài ra, ông chủ Facebook cùng bạn bè còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa hát do các thiếu nhi dân tộc H'Mong biểu diễn.

"Bạn gái của Mark thực sự phấn khích với chuyến đi này. Cô ấy cho biết sẽ trở lại Sa Pa với thời gian nghỉ lâu hơn cùng lượng bạn bè đông hơn nữa nếu có cơ hội", đại diện khu nghỉ dưỡng nói.



Điều thú vị là chuyến đi này không phải do Mark đứng ra tổ chức mà là do bạn gái của anh tổ chức. Mark cho biết mình không có đủ thời gian để tổ chức chuyến đi. Ngoài khu nghỉ dưỡng này, đoàn của Mark còn đặt thêm phòng ở một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng khác để tránh bị quấy rối.

Mark (trước) đi bộ trên cầu treo ở Bản Hồ, Sa Pa, chiều 26-12 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ấn tượng đầu tiên và sâu đậm nhất của toàn bộ lãnh đạo, nhân viên khu nghỉ dưỡng Topas về chàng tỷ phú người Mỹ và bạn bè là sự giản dị, dân dã, nhiệt tình, dễ gần, trẻ trung.

"Anh ấy chẳng có vẻ gì là một tỷ phú đô la. Anh ấy như bao du khách bình thường khác. Còn bạn gái Mark là một cô gái sôi nổi, sắc sảo, nhiệt tình và ưa khám phá. Họ rất tình cảm, gắn bó với nhau", đại diện khu nghỉ dưỡng kể lại.



Nhiều nhân viên của khu nghỉ dưỡng cũng được phép chụp hình với Mark và các thành viên trong đoàn, nhưng họ được yêu cầu chụp một cách hạn chế và không gửi hình cho các phóng viên.



8h sáng ngày 27/12, Mark cùng đoàn du khách đã check out khỏi 'khu nghỉ dưỡng may mắn' này. Mọi thông tin về lịch trình tiếp theo của chàng tỷ phú trẻ vẫn được giữ kín.



Và đúng 10 giờ 45 phút trưa 27/12, chiếc trực thăng mang số hiệu VN- 8621 của Tổng Công ty bay dịch vụ miền Bắc đã cất cánh từ một bãi đỗ dã chiến, cách trung tâm thành phố Lào Cai cũ khoảng 6 km, chở ông chủ facebook Mark Zucberkerg và bạn gái rời Sa Pa về sân bay Gia Lâm (Hà Nội).



Hiện có những thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng Mark cùng đoàn của mình sẽ rời Hà Nội vào Đà Nẵng, Hội An và sau đó là TP.HCM.

Không tiết lộ thông tin về khách hàng Chiều 23/12, thông tin về việc ông chủ của Facebook đến Việt Nam nghỉ Giáng sinh được một vài tờ báo trong nước đưa tin và lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là cộng đồng mạng.



Theo đó, Mark Zuckerberg đã đáp chuyến bay được thuê riêng từ Bangkok tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 14h30 ngày 22/12. Sau khi thăm một cửa hàng điện thoại Vertu trên phố Ngô Quyền (Hà Nội), Mark cùng người yêu, bè bạn và vệ sĩ đã có mặt tại Quảng Ninh để thăm vịnh Hạ Long. Kết thúc chuyến thăm này, trưa 25/12, Mark cùng đoàn thuê máy bay của Công ty trực thăng miền Bắc (thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam) để đến Lào Cai, đón Giáng sinh tại Sa Pa.



Sáng 27/12, Mark đã cùng đoàn rời Sa Pa về Hà Nội cũng trên trực thăng của Công ty này. Trao đổi với VietNamNet, công ty này cho biết do những quy định riêng nên công ty không thể tiết lộ những thông tin về chuyến bay của vị tỷ phú trẻ tuổi.



Vệ sĩ của Mark cũng bảo vệ ông chủ đến phút chót khi đoàn rời Sa Pa. Mặc dù biết được địa điểm máy bay đến đón Mark Zucberkerg nhưng hầu như không có phóng viên hoặc tay săn ảnh nào chụp được ảnh ông chủ Facebook và bạn gái, do lực lượng bảo vệ sân bay và đặc biệt là các vệ sỹ của Mark không cho tiếp cận, hết sức che chắn cho ông chủ không bị lộ mặt.

Theo Ngọc Anh (VNN)