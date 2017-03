Hiện tại, giá của iPhone 5C được Apple đưa ra là 99 USD kèm theo bản hợp đồng 2 năm của nhà mạng. Như vậy, với thẻ quà tặng 100 USD, người dùng chỉ cần ký bản hợp đồng 2 năm với nhà mạng là có thể nhận một chiếc iPhone 5C mà không mất thêm bất cứ chi phí nào.

iPhone 5C sẽ được bán với giá 0 đồng.

Theo thông báo của Best Buy, chương trình quà tặng 100 USD sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần, kể từ 11-19/10 tới đây.

Chương trình tặng thẻ mua hàng 100 USD của Best Buy cũng được áp dụng với cả iPhone 5S khi mua kèm hợp đồng 2 năm với các nhà mạng. Như vậy, giá iPhone 5S hiện tại cũng giảm xuống chỉ còn 99 USD cho phiên bản dung lượng thấp nhất.

Bên cạnh đó, Best Buy cũng đồng ý cho người dùng đổi những chiếc smartphone cũ của họ để lấy thẻ quà tặng 100 USD dùng để mua hàng của Best Buy. Điện thoại mang tới đổi phải đang còn hoạt động được. Việc điện thoại vỡ màn hình hoặc do nước vào vẫn được chấp nhận.

Đây không phải là lần đầu tiên Best Buy giảm giá iPhone 5C. Hồi tuần trước, Best Buy cũng đã tặng thẻ quà tặng 50 USD cho những người mua iPhone 5C kèm theo hợp đồng 2 năm.

Doanh số của iPhone 5C dường như không thành công như kỳ vọng. Chính vì vậy, Apple cũng như các đơn vị bán lẻ đang đưa ra khá nhiều chính sách giảm giá để tăng doanh số của chiếc iPhone giá rẻ này.

Theo nhiều nguồn tin, gần đây Apple đã phải giảm sản lượng iPhone 5C xuống chỉ còn một nửa so với trước do doanh số khá the thảm của thiết bị này.

Theo Lê Văn (VNN / Technobuffalo)