Tựa game "The Beatles: Rock Band" sẽ chính thức đáp xuống các kệ đĩa vào tối nay (giờ Việt Nam), với 45 ca khúc đi kèm cho phép người chơi đua giọng, nhảy múa và đánh trống theo. Cả ngành công nghiệp video game đang nín thở chờ đợi phản ứng từ phía thị trường, trong niềm hy vọng cháy bỏng rằng "Beatles" sẽ tạo ra cú hích cần thiết cho mùa mua sắm Giáng sinh 2009.

Được hãng Harmonix Music Systems phát triển và do Electronic Arts phát hành, giới phân tích dự đoán "The Beatles" có thể bán được tới 2 triệu bản ngay trong tháng đầu tiên ra mắt.

"Tôi tin đây sẽ là một thành công khổng lồ", chuyên gia Michael Pachter của Công ty Chứng khoán Wedbush Morgan nhận định. Morgan tin rằng tựa game này sẽ thu hút cả gia đình, giống như cách mà chiếc máy chơi game Nintendo Wii đã làm được.

Ngay cả giới phê bình cũng hết lời khen ngợi "The Beatles", một điều rất hiếm gặp ở những người vốn khét tiếng là khắt khe và chua cay. "Dù rất tôn trọng Wii Sports, nhưng chúng tôi vẫn phải thừa nhận rằng chưa có một tựa video game nào đưa phụ huynh và con trẻ xích lại gần nhau được như "The Beatles: Rock Band", ít nhất là trong vài năm nữa", New York Times bình luận.

Nhưng tất nhiên, không phải nhà phân tích nào cũng tin đây sẽ là một quả bom tấn, do chi phí sắm sửa phụ kiện của nó khá đắt. Chưa kể thị hiếu âm nhạc của người dùng cũng đã có sự dịch chuyển đáng kể.

Một nguy cơ khác là "The Beatles" ra mắt chỉ vài ngày sau phiên bản mới nhất của "Guitar Hero", một tựa game có nhiều tuyệt phẩm của The Rolling Stones và Nirvana.

"Có thể tháng đầu tiên của The Beatles sẽ rất tuyệt do chiến dịch tiếp thị và quảng cáo rất rầm rộ. Các fan sẽ đổ xô đi mua ngay từ đầu. Tuy nhiên, về lâu dài, tôi không thấy Rock Band có ưu thế nào vượt trội so với Guitar Hero cả, và tôi không nghĩ nó đủ sức lôi kéo tất cả mọi người đến với game", chuyên gia Daniel Ernst của hãng Hudson Square cho biết.

Ernst dự đoán sau lượng tiêu thụ đạt 2 triệu bản trong tháng đầu, từ nay đến hết năm 2009 "Rock Band" sẽ chỉ bán được thêm 500.000 bản mà thôi. Và có lẽ "The Beatles sẽ gây thất vọng cho giới làm game".

Đừng làm tôi buồn

Với việc người dùng siết chặt hầu bao do suy thoái kinh tế, doanh thu của thị trường video game đã sụt giảm tới 46% trong năm nay (số liệu của hãng NPD Group). Tốc độ tiêu thụ của máy chơi game cũng chậm lại đáng kể, buộc Microsoft và Sony phải giảm giá mạnh sản phẩm từ vài tuần trước để kích cầu.

Nhiều người tin rằng sự hâm mộ dành cho game Beatles sẽ giúp đảo chiều những xu hướng màu xám trên, kéo người mua tới các cửa hàng nơi họ có thể bị cám dỗ để mua nhiều game hoặc nâng cấp máy chơi game hơn. Bạn có thể chơi Rock Band trên cả Wii, Sony PlayStation 3 lẫn Xbox 360.

Họ cũng hy vọng rằng Rock Band sẽ mở ra cả một thị trường game thủ mới: những người trung niên từng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Tứ quái vào thập niên 90.

"The Beatles rất khác biệt, đặc sắc hơn bất cứ tựa game nào ngoài thị trường", Tổng Giám đốc Game của MTV Scott Guthrie phát biểu trong một cuộc phỏng vấn. "Nó có một khả năng độc nhất vô nhị trong việc tiếp cận tất cả công chúng". MTV Game đã ký hợp đồng phát hành "The Beatles: Rock Band" sau khi một tựa game ăn khách khác của họ là "Rock Band" giảm sức hút.

Một mối lo lớn là liệu người dùng, nhất là những ai chưa chơi game bao giờ, có sẵn sáng mở ví để mua không chỉ game, mà cả những phụ kiện đắt đỏ đi kèm hay không. Giá bán lẻ của "The Beatles: Rock Band", cũng giống như Guitar Hero, sẽ vào khoảng 60 USD.

Tuy nhiên, giá bán của một chiếc máy chơi game lại lên tới 200 - 300 USD, và các loại nhạc cụ cần thiết để chơi game cũng có giá 30 - 100 USD/cái. Nếu mua trọn gói game và nhạc cụ, bạn sẽ phải bỏ ra chừng 250 USD.

"Kỳ vọng của tôi đối với "The Beatles" đã thấp hơn so với cách đây một tháng. Thành công của tựa game này phụ thuộc vào ngân sách dành cho giải trí của người dùng", ông Ernest nói thêm.

Thêm nữa, liệu đối tượng công chúng đông đảo nhất của game (nam giới trong độ tuổi từ 18-34) có đánh giá âm nhạc là thể loại xưa cũ, lỗi thời, lạc mốt hay không, và liệu những game thủ chuyên nghiệp có đánh giá việc chơi theo các ca khúc là quá đơn giản hay chăng.

"Tiết tấu nhạc khá chậm. Những fan mê tốc độ sẽ chẳng thể bị thu hút. Thế giới đã thay đổi và có vẻ như "The Beatles" khó lòng tạo thành một cơn địa chấn như Tứ quái đã làm được vào 5 thập niên trước", Ernst kết luận.