Trong một thông báo được đưa ra ngày hôm qua, Facebook tuyên bố, công ty này sẽ loại bỏ hoàn toàn lựa chọn “Ai có thể tìm thấy bạn thông qua tên gọi” (Who can look up your Timeline by name?).

Vấn đề quyền riêng tư với Facebook luôn là vấn đề khiến nhiều người đau đầu.

Trước đây, với tùy chọn này, người dùng có thể có nhiều lựa chọn, hoặc “Bất cứ ai” (Anyone) hoặc chỉ “Bạn bè” (Friends) có thể tìm thấy thấy mình thông qua công cụ tìm kiếm trên Facebook.

Chức năng này được Facebook đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái nhằm giúp người dùng có thể “ẩn” các thông tin trong profiles của mình khỏi những người tò mò.

Tuy nhiên, sau chưa đầy một năm triển khai, Facebook đã quyết định loại bỏ tính năng này.

“Chỉ có một lượng rất nhỏ người dùng Facebook còn sử dụng tính năng này”, thông báo của Facebook giải thích về lý do hãng quyết định tắt bỏ tính năng này.

“Các tốt nhất để bạn điều chỉnh những gì người khác có thể tìm thấy về bạn trên Facebook chính là lựa chọn quyền riêng tư trên từng nội dung cụ thể mà bạn chia sẻ trên Facebook”, thông báo của mạng xã hội lớn nhất thế giới cho biết.

Facebook cũng khẳng định rằng, những người còn sử dụng tính năng này sẽ được nhắc nhở về việc tính năng này sẽ được loại bỏ trong vài tuần tới đây.

Cũng theo thông báo của Facebook thì từ nay, hãng này sẽ nhắc nhở người dùng khi họ chia sẻ các nội dung trên Facebook về việc bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy những nội dung đó kể cả những người họ không quen biết.

Tuy nhiên, Facebook cũng lưu ý rằng, các thông tin trong trang Profiles của người dùng sẽ không hiện ra đối với những người mà họ đã chặn (blocked).

Điều này cũng có nghĩa, dù tắt lựa chọn hạn chế người tìm thấy bạn song Facebook vẫn cho phép bạn ẩn các thông tin cá nhân đối với một số những người bạn không thích bằng cách chặn (block) người đó.

Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư luôn là vấn đề đau đầu đối với những người dùng Facebook. Mặc dù Facebook đã có nhiều nỗ lực nâng cấp tính bảo mật của các thông tin cá nhân, tuy nhiên, nhiều người dùng luôn cảm thấy lo lắng do các cài đặt quyền riêng tư trên Facebook quá phức tạp.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc Facebook tắt bỏ tính năng này là nhằm hỗ trợ cho công cụ tìm kiếm Graph Search vừa mới được Facebook nâng cấp, cho phép người dùng có thể tìm kiếm cả các nội dung đã chia sẻ.

Dẫu sao, nếu là một người thường xuyên sử dụng Facebook, bạn cũng nên cẩn trọng trước khi chia sẻ bất cứ thứ gì lên trang cá nhân của mình.

Theo Lê Văn (VNN / CNET)