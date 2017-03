Giám đốc MI5 Jonathan Evans - Ảnh: MI5

Theo lời vị giám đốc Cục tình báo Anh MI5, các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống điện toán của cả khối nhà nước lẫn tư nhân nước này đang bị hàng ngàn hacker quốc tế “khai thác triệt để”.



Ông tiết lộ MI5 đang điều tra tình trạng an ninh của hơn một chục công ty trong nước và đã có một doanh nghiệp ở London thiệt hại 800 triệu bảng (hơn 1,2 tỉ USD) sau khi hệ thống điện toán bị tấn công.



Quan chức này cũng nhấn mạnh viễn cảnh các tổ chức khủng bố sẽ áp dụng loại phương thức tấn công nói trên trong tương lai. Theo ông, hậu quả của những vụ việc tương tự sẽ ngày càng lớn hơn, do mạng Internet hiện đã gắn kết với gần như mọi khía cạnh cuộc sống, từ văn phòng, công sở đến xe hơi, hệ thống quản lý giao thông cho đến máy rút tiền mặt ATM…



Cơ quan thuộc Chính phủ Anh National Security Strategy (Cục Chiến lược an ninh quốc gia) xếp hạng các mối đe dọa đến từ Internet ngang hàng với chủ nghĩa khủng bố, và cũng gây nguy hiểm không kém đối với hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia.

(Theo TTO)