Mã số an ninh di dộng được Hiệp hội GSM ở Luân Đôn phát triển năm 1988.

Mã số an ninh đã bị lộ đồng nghĩa hàng triệu người dùng di động đang đứng trước nguy cơ bị tấn công. “Điều này cho thấy hệ thống an ninh hiện tại của các ĐTDĐ chưa đủ chắc chắn”, Karsten Nohl đã công khai kỹ thuật tấn công của mình tại một Hội nghị Viễn thông phòng chống hacker máy tính tổ chức ở Berlin.

Phản hồi trước thông tin của Karsten Nohl, phát ngôn viên GSM cho hay: “Về lý thuyết, mã số bí mật bị rò rỉ sẽ khiến ĐTDĐ bị tấn công, nhưng thực tế không dễ dàng như vậy”.

“Mã an ninh được sử dụng trong 3,5 tỷ điện thoại trong tổng số 4,3 tỷ thiết bị di động bị đột nhập, thế nên, các tổ chức cần phải cảnh giác an ninh bởi trong vòng 6 tháng sẽ có nguy cơ tin tặc lợi dụng”, Stan Schatt, Phó chủ tịch bộ phận chăm sóc sức khỏe và an ninh của công ty nghiên cứu thị trường ABI Research, cho biết.

Hồi tháng 8, chuyên gia mã hóa Nohl đã kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ để thâm nhập mã bảo mật của điện thoại GSM. 24 người đăng ký giúp đỡ và với vài nghìn USD để chế tạo một phần cứng cùng với một số công cụ mã nguồn mỡ đã giúp họ "phá" được mã số an toàn của điện thoại GSM.

