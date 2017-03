Nhiều khả năng báo điện tử New York Times đã bị tin tặc Syria tấn công - Ảnh: Getty Images

Theo thông báo viết trên Facebook của New York Times, nhiều độc giả bắt đầu không truy cập được vào website của báo này vào khoảng 4g sáng. “Chúng tôi đang cố gắng khắc phục vấn đề. Qua đánh giá sơ bộ, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích” - thông báo viết.

Thông tin mới nhất được cập nhật trên Facebook New York Times cho biết đến khoảng 5g30 sáng, nhiều độc giả vẫn chưa thể truy cập. Độc giả do đó được khuyên truy cập vào trang tạm thời của báo này tại địa chỉ http://news.nytco.com/. Trong thời gian xảy ra sự cố, New York Times cũng cập nhật một số tin nóng lên Twitter và Facebook của mình.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết có nhiều bằng chứng khẳng định nhóm Chiến binh điện tử Syria (Syrian Electronic Army - SEA) đứng đằng sau vụ tấn công có chủ đích này.

“Tên miền NYTimes.com đã bị trỏ về trang SyrianElectronicArmy.com có địa chỉ IP tại Nga, bởi thế rõ ràng đây là một cuộc tấn công có chủ đích” - chuyên gia Ken Westin tại công ty bảo mật mạng Tripwire nói với BBC.

Theo BBC, ông Marc Frons, trưởng bộ phận thông tin New York Times, đã thông báo với nhân viên của báo này rằng chính nhóm SEA đã thực hiện cuộc tấn công. Ông Frons cũng nhắc các nhân viên thận trọng hơn trong việc liên lạc qua thư điện tử cho đến khi vấn đề được giải quyết rốt ráo.

Trong khi đó, nhóm SEA cũng cập nhật một tin nhắn mới trên tài khoản Twitter của mình với nội dung: “Truyền thông đang sụp đổ”, kèm đường dẫn đến một số báo mạng, trong đó có New York Times. Nhóm này cũng khẳng định đã tấn công Twitter, dù mạng xã hội này vẫn đang truy cập bình thường.

Hồi giữa tháng này, nhóm SEA cũng nhận trách nhiệm đứng sau cuộc tấn công ba cơ quan truyền thông lớn của Mỹ gồm CNN, Time và Washington Post.

Đây là lần thứ hai trong tháng 8, New York Times bị tạm ngưng hoạt động, sau lần “sập mạng” hồi 14-8 vì trục trặc kỹ thuật.

