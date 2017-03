Khái niệm báo iPad vừa hình thành để nói về các bản báo điện tử chạy trên máy iPad.

Tích hợp các tiện ích tương tác và nghe nhìn, nhưng hiển thị trên màn hình máy tính với diện mạo gần như báo giấy, các bản báo điện tử chạy trên máy iPad, là niềm hi vọng của nhiều tờ báo lớn trên thế giới. Người ta nhanh chóng hình thành khái niệm báo iPad để nói về các bản báo điện tử chạy trên máy iPad.

Lật báo bằng cách chạm màn hình

Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch hôm 2/6 cho biết, những tờ báo trong tập đoàn News Corporation của ông đã thu hút được gần 20.000 thuê bao đặt báo iPad dài hạn. Trong đó có 10.000 thuê bao cho bản báo The Wall Street Journal giá 18 USD/tháng, 4.500 thuê bao cho bản báo The Australian giá 4,99 USD/tháng, và 5.000 thuê bao cho bản báo The Times của Anh giá 17,65USD/tháng.

The New York Times, The Wall Street Journal, và Financial Times thậm chí còn kèm thêm trong phần mềm đọc báo iPad các ứng dụng như trò chơi điện tử, sách điện tử, và bản đồ điện tử. Bản báo iPad của The Wall Street Journal được đánh giá là tương tác tốt vì cho phép người sử dụng thực hiện cả các thao tác mô phỏng của báo thật như bung rộng để xem toàn bộ báo, hay gấp báo lại để xem các mục trong mỗi một góc tư.

Jennifer Brook, một trong những quản lý của tờ The New York Times cho biết bản báo iPad của báo bà “giữ được cảm giác đặc trưng như khi đọc báo giấy”. Nếu như website đã giúp tạo ra kênh phát hành mới cho công nghiệp báo chí với khái niệm lâu nay gọi là báo chí trực tuyến, thì nay iPad lại mang đến cho ngành này một cách thức nữa: pha trộn giữa báo in và báo trực tuyến. Các bản báo iPad có giao diện như một tờ báo giấy và công nghệ cảm ứng chạm của iPad cho phép tạo ra những thao tác lật trang báo khi người sử dụng lướt nhẹ tay trên màn hình, trong khi tận hưởng các ứng dụng như phóng to hình ảnh, chạy video, âm thanh. Nói chung, đó là một bản báo như báo giấy nhưng sinh động hơn với các tiện ích tương tác và nghe nhìn.

Lukas Kircher, người phụ trách việc tổ chức phiên bản trực tuyến cho nhiều tờ báo nổi tiếng của Đức như Financial Times Deutschland, Tagesspiegel, Stern-Magazin…, nhận xét: “Nếu tin rằng chúng ta có nội dụng, và iPad là một kênh phân phối thì là một sai lầm lớn. Thực ra, người đọc mong đợi nhiều hình thức nghe nhìn hơn trên iPad”.

Báo điện tử có thu phí

Phải thu phí ngay từ đầu là điều ngành công nghiệp báo chí thế giới đang chủ trương thực hiện khi tung ra các phiên bản điện tử cho iPad. Điều này nhằm tránh vết xe đổ trước đây khi các báo đua nhau thu hút lượt truy cập bằng cách cung cấp miễn phí tin bài trên các website để rồi đến nay việc thu tiền người đọc từ website vẫn là điều khổ sở.

Nhưng tờ US Today đang bị than phiền là vi phạm cuộc chơi khi khuyến mãi cho hai triệu bạn đọc báo giấy dài hạn quyền tải ứng dụng báo iPad. Số lượng thuê bao báo iPad của US Today hiện đã lên đến 400.000.

Những chiếc iPad bắt đầu được bán tại các cửa hàng ở Đức vào ngày 28/5 thì cũng là lúc một số tờ báo ở nước này, trong đó có tờ Spiegel tung ra các bản báo dành cho iPad. Tuy nhiên, ngành công nghiệp Đức vẫn còn thận trọng trước xu hướng này. Các tờ báo nổi tiếng của Đức như Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild, Stern cho biết sẽ chờ đến cuối hè này xem những chiếc iPad đời đầu có lỗi kỹ thuật gì hay không, trước khi hoàn thiện các bản điện tử riêng cho báo nhà trên iPad.

Trong khi có các tờ báo cung cấp bản báo iPad nội dung hoàn toàn giống như báo giấy, kể cả phần trang quảng cáo, báo New York Times lại chỉ cung cấp có chọn lọc nội dung báo giấy cho bản báo iPad. Tạp chí về thời trang GQ và Vanity Fair cung cấp bản báo iPad với màu sắc kém tươi hơn báo giấy mà người sử dụng nói là chẳng khác gì một bản PDF. Mục đích là giữ ưu thế cho các bản báo giấy đầy màu sắc và hình ảnh.

Tại Úc, tổng biên tập Chris Mitchell của tờ The Australian cho biết: “Chúng tôi đã nhận thấy sự háo hức của bạn đọc trong thời gian trước khi chúng tôi triển khai việc đăng ký bản báo iPad. Không nghi ngờ về việc báo iPad của chúng tôi sẽ thành công lớn”. Những tờ báo đối thủ của The Australian như The Sydney Morning Herald và The Age cũng bắt đầu phát hành báo iPad từ đầu tháng sau.

Theo Hùng Khương (SGTT)