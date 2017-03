Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án thúc đẩy ứng dụng PMNM tại Việt Nam. Dự án do Trung tâm Hợp tác quốc tế về Tin học hoá Nhật bản CICC (Center of the International Cooperation for Computerization) tài trợ và chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện thông qua Công ty NECSV).

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo một diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia CNTT thảo luận, đóng góp ý tưởng, kiến nghị cho các đề xuất về cơ chế, chính sách thúc đẩy việc sử dụng PMNM trong các cơ quan nhà nước (CQNN) tại Việt Nam; các phương án lựa chọn những sản phẩm PMNM phù hợp có thể đưa vào Danh mục PMNM khuyến khích các CQNN sử dụng. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng dành một phần thời gian cho việc đánh giá tình hình triển khai ứng dụng PMNM tại Việt Nam giai đoạn 2004-2008 và giới thiệu những bài học thành công cũng như những kinh nghiệm quý báu trong triển khai, thúc đẩy ứng dụng PMNM tại Nhật Bản.

Thời gian gần đây, ứng dụng PMNM là một trong những giải pháp hàng đầu hỗ trợ đắc lực các tổ chức, cá nhân sử dụng phần mềm làm chủ công nghệ, tránh độc quyền, giảm chi phí mua sắm phần mềm, góp phần đảm bảo khả năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho các cơ quan nhà nước, đồng thời góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phần mềm trong nước.

Cùng với xu thế chung của thế giới, Việt Nam cũng đã có những chính sách về vấn đề nguồn mở, điển hình là Quyết định số 235/2004/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án tổng thể phát triển, ứng dụng phần mềm nguồn mở Việt Nam giai đoạn 2004-2008. Thời gian qua, Bộ TT&TT đã nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản nhằm thúc đẩy ứng dụng PMNM.

Tuy nhiên, việc ứng dụng PMNM ở Việt Nam còn hạn chế vì thiếu các quy định cụ thể về việc áp dụng các chuẩn mở, chính sách, cơ chế tài chính, định mức, các quy định cụ thể về ứng dụng PMNM cũng như chính sách ưu tiên sử dụng PMNM trong các cơ quan Nhà nước làm cơ sở để các cơ quan thống nhất thực hiện. Bên cạnh đó, việc ứng dụng PMNM cũng gặp nhiều cản trở do sự thiếu hiểu biết và hạn chế về nhận thức đối với loại phần mềm này.

Diễn ra trọn vẹn một ngày, hội thảo có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Lãnh đạo Bộ TT&TT; đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện các đơn vị quản lý nhà nước về công nghệ thông tin của các bộ, ngành; Đại diện Lãnh đạo Sở TT&TT các tỉnh, thành phố; đại diện các hội, hiệp hội về CNTT, các chuyên gia CNTT, đại diện các tập đoàn doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các đối tác của CICC Nhật bản, NECSV.

Những ý kiến đóng góp ghi nhận tại Hội thảo được kỳ vọng sẽ là nền tảng cơ bản cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn chỉnh hàng lang pháp lý cho việc xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng PMNM tại Việt Nam hiệu quả hơn.