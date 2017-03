Việc hàng loạt trang công nghệ lớn tiếp tục thử nghiệm bẻ cong iPhone 6 Plus để thử nghiệm độ bền của chiếc smartphone này dường như đã khiến Apple cảm thấy bực mình. Mới đây, Apple đã có động thái trừng phạt nhằm vào Computer Bild, tờ tạp chí về công nghệ lớn nhất châu Âu.

Việc iPhone 6 Plus có dễ bị biến dạng khi đặt trong túi quần hay không vẫn là vấn đề đang gây tranh cãi. Hàng loạt trang công nghệ lớn đã tiến hành các thử nghiệm khác nhau và đã chỉ ra rằng iPhone 6 Plus có thể bị biến dạng khi tác động một lực đủ lớn. Còn theo thông tin từ hãng tin Forbes, iPhone 6 Plus có thể bị bẻ cong dễ dàng nếu lực tác động và đúng “điểm yếu” của chiếc smartphone này.

Computer Bild, tạp chí về công nghệ lớn nhất tại châu Âu cũng đã có một thử nghiệm của riêng mình, khi tờ tạp chí này đặt mua một chiếc iPhone 6 Plus mới, sau đó thực hiện một đoạn clip thử nghiệm bẻ cong chiếc iPhone 6 Plus và Galaxy Note 3.

Apple dường như đã cảm thấy tức giận vì iPhone 6 Plus liên tục bị đem ra thử nghiệm bẻ cong

Trong đoạn clip do Computer Bild thực hiện, chiếc iPhone 6 Plus đã bị bẻ cong dễ dàng, trong khi chiếc Galaxy Note 3 cho thấy sự chắc chắn hơn và không thể bị bẻ cong. Các phóng viên của Computer Bild đã bình luận rằng thực sự cảm thấy bất ngờ khi iPhone 6 Plus lại dễ dàng bị bẻ cong như vậy.





Đoạn clip sau đó được đăng tải lên Youtube và thu hút gần 500.000 lượt xem.

Tuy nhiên, có vẻ như đoạn clip so sánh này của Computer Bild đã khiến Apple nổi giận. Sau khi đoạn clip được phát tán và xuất hiện trên nhiều trang công nghệ lớn khác, Apple đã liên hệ với ban biên tập của Computer Bild và khẳng định rằng tạp chí này sẽ không tiếp tục nhận được các sản phẩm dùng thử khác của Apple trong tương lai cũng như sẽ không được mời đến tham dự các sự kiện đặc biệt do Apple tổ chức.

“Thay vì trả lời các câu hỏi về lý do tại sao iPhone 6 Plus khá mỏng manh, Apple lại liên hệ với Computer Bild và nói rằng chúng tôi sẽ không nhận được bất kỳ thiết bị thử nghiệm và không được mời đến các sự kiện chính thức nào khác của Apple”, đại diện Computer Bild cho biết.

Trước động thái của Apple, Axel Telzerow, Tổng biên tập của Computer Bild đã gửi một email cá nhân đến cho CEO Tim Cook của Apple, trong đó có đoạn viết:

“Phải chăng đây là cách mà Apple muốn để đối phó với các phương tiện truyền thông, những người dung cấp cho khách hàng của bạn các thử nghiệm và đánh giá sâu sắc về các sản phẩm của Apple? Bạn nghĩ rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi? May mắn thay rất nhiều độc giả sẵn sàng trả tiền mua tạp chí của chúng tôi để nhận được những đánh giá khách quan và độc lập. Vì vậy chúng tôi có thể tự mua những sản phẩm để có đánh giá của riêng mình”, Tổng biên tập Computer Bild viết.

Có vẻ như quyết định “nghỉ chơi” với tạp chí công nghệ lớn nhất châu Âu không phải là quyết định sáng suốt của Apple. Nhiều trang công nghệ lớn đã đánh giá hành động của Apple là khá “trẻ con” và không phù hợp với vị thế của một hãng công nghệ hàng đầu thế giới.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple quyết định “quay lưng” với một đơn vị truyền thông lớn về công nghệ. Còn nhờ hồi năm 2010, Apple đã cấm trang công nghệ Gizmodo đến tham dự sự kiện đặc biệt của hãng, sau khi một nhân viên của Apple để quên chiếc iPhone 4 (vào thời điểm đó còn chưa ra mắt) tại một quầy bar, sau đó chiếc iPhone này lọt vào tay các biên tập viên của Gizmodo. Trang công nghệ này đã đăng tải thông tin về iPhone 4 trước khi sản phẩm thực chính thức ra mắt.

Computer Bild là tạp chí công nghệ có trụ sở chính tại Đức, xuất bản số đầu tiên vào tháng 9/1996. Đến nay Computer Bild đã xuất bản tại 9 quốc gia khác nhau tại châu Âu. Computer Bild được đánh giá là tạp chí công nghệ lớn nhất tại châu Âu về quy mô xuất bản cũng như số lượng tiêu thụ. Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân Trí)