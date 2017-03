Vào thời điểm bài viết được thực hiện, giá trị cổ phiếu của Apple đã đạt mốc 665,15 USD/cổ phiếu, giúp cho tổng giá trị của Apple cán mốc 623,52 tỷ USD.



Trước đó, Apple đã trở thành công ty có giá trị lớn nhất tại Mỹ vào giữa năm 2011 khi đạt mốc 346,74 tỷ USD, lần đầu tiên vượt qua hãng năng lượng Exxon Mobil. Giá trị vốn quá của Apple cũng đã vượt qua Microsoft vào năm 2010 để trở thành hãng công nghệ lớn nhất thế giới.



Giá trị cổ phiếu của Apple lần đầu tiên cán mốc 500 USD vào tháng 2 vừa qua và liên tục tăng trưởng cho đến ngày hôm nay.

Giá trị cổ phiếu của Apple tăng không ngừng trong thời gian qua

Một trong những lý do khiến giá cổ phiếu của Apple tăng cao trong những ngày vừa qua nhờ vào những dự đoán của giới phân tích thị trường vào một “đợt bùng nổ” mới của iPhone thế hệ 6, mà nhiều nguồn tin khẳng định rằng sẽ ra mắt vào tháng 9 tới đây.



Cụ thể, theo Craig Berger, chuyên gia của hãng phân tích thị trường FBR Capital Markets, người luôn theo dõi các động thái của Apple trên thị trường công nghệ, dựa vào những phân tích và ước tính đã dự đoán doanh thu của iPhone thế hệ mới sẽ tạo nên “một cơn sóng thần”.



Cụ thể, theo Berger, Apple có thể bán được 250 triệu chiếc iPhone thế hệ mới trong suốt vòng đời của nó (cho đến thời điểm iPhone thế hệ tiếp sau đó được trình làng) và mang về cho Appel tổng doanh thu 144 tỷ USD.



Để đưa ra những con số này, Berger dự đoán rằng nhiều người dùng iPhone hiện tại sẽ nâng cấp lên iPhone thế hệ mới, ngay cả với những người dùng iPhone 4S mới được ra mắt của Apple. Đặc biệt với những người dùng đã hết hạn hợp đồng với các nhà mạng cung cấp, sẽ không có lý do gì để ngăn cản họ sở hữu iPhone thế hệ mới, dự đoán sẽ là một “sự lột xác” hoàn toàn của Apple.



Berger cũng dự đoán rằng Apple sẽ bán được nhiều hơn 25% iPhone thế hệ mới so với iPhone 4S vào năm tới đây trong suốt 12 tháng qua, phù hợp với những gì Apple tự nhận về sản phẩm mới của mình là “một phiên bản iPhone hoàn toàn mới mẻ”.



Một trong những lý do khác để tin vào sự thành công của iPhone thế hệ mới đó là thỏa thuận giữa Apple với China Mobile, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới mà hiện nay Apple chưa thể hợp tác, sẽ khiến cho Apple có nhiều điều kiện hơn trong việc xâm nhập vào thị trường giàu tiềm năng Trung Quốc.



Chính những dự đoán này của Berger đã làm giúp cho cổ phiếu của Apple ngày càng tăng giá trị, khi mà tương lai của “quả táo” đang dần trở nên sáng lạng hơn với sự kỳ vọng ngày càng lớn của giới công nghệ lẫn người dùng vào sự ra mắt của iPhone thế hệ mới.

Theo T.Thủy (Dân trí / Mashable)