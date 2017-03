Trong bài bình luận do ông Vivek Wadhwa, chuyên gia ngành quản trị kinh doanh viết và đăng trên website của Bưu điện Washington, nếu Apple thắng kiện thì các công ty IT khó có thể phát triển các công nghệ mới do lo sợ phá sản vì cuộc chiến bằng sáng chế tương tự.



Ông Wadhwa cho rằng, chiến thắng của Apple sẽ dẫn gã điện tử khổng lồ này tự bằng lòng như Microsoft trước đây và điều này không giúp ích cho cả thung lũng Silicon nói chung và Apple nói riêng.



Cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Samsung bắt đầu khai cuộc từ năm ngoái khi Apple chính thức kiện Samsung sao chép mù quáng các sản phẩm iPhone và iPad. Apple đòi hãng điện tử Hàn Quốc bồi thường 2,5 tỷ USD cho những thiệt hại đã gây ra. Đáp lại, Samsung đâm đơn kiện ngược Apple vi phạm sáng chế của mình, khiến cuộc chiến trở nên dai dẳng và mở rộng tới nhiều quốc gia.



Ngày 24/8, 9 thành viên bồi thẩm đoàn tòa án liên bang Mỹ ở California cho rằng một vài mẫu điện thoại và máy tính bảng của Samsung đã vi phạm 7 bằng sáng chế của Apple có liên quan đến tính năng màn hình cảm ứng, như chức năng cảm ứng đa chạm và phóng to thu nhỏ. Do đó, hãng điện tử Hàn Quốc phải bồi thường 1,05 tỷ USD cho những thiệt hại đã gây ra cho Apple.

(Theo Vnreview/VNN)