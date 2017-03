Hình ảnh chiếc iPhone 6 bị cong vênh sau 1 thời gian dài nằm trong túi của người dùng.

Chỉ vài giờ sau khi rút bản nâng cấp iOS 8.1 vì xuất hiện nhiều lỗi, Apple đã lên tiếng phản pháo trước những thông tin iPhone 6 dễ bị bẻ cong.

Trước đó, nhiều người dùng trên các diễn đàn công nghệ lớn đã bày tỏ sự bức xúc khi chiếc iPhone 6 (và cả 6 Plus) của mình dễ dàng bị cong và vênh sau một thời gian bỏ trong túi quần.

Ngoài ra, một người dùng đã đăng tải đoạn video mở hộp iPhone 6 Plus trên kênh YouTube cá nhân cùng với các bài test độ bền, và có thể dễ dàng thấy chiếc 6 Plus mỏng manh hơn nhiều so với tưởng tượng. Vấn đề được xác định là nằm ở thiết kế vỏ máy của phiên bản 6 Plus có lẽ là quá mỏng để chống chịu trước một lực tác động dù là trung bình bằng tay không.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Apple Trudy Muller trả lời về vấn đề này trong e-mail: “Với cách sử dụng thông thường thì việc iPhone bị bẻ cong là điều rất hiếm khi xảy ra. Trong 6 ngày đầu tiên bán ra thị trường, mới chỉ có 9 khách hàng liên lạc với Apple vì iPhone 6 Plus bị cong vênh”.

Apple cho biết điện thoại iPhone 6 và iPhone 6 Plus đều được làm từ kim loại thép thống rỉ và chất liệu titanium được gắn vào để tăng tính cường lực ở một số vị trí phải chịu áp lực lớn, và Apple cũng sử dụng chất liệu kính khoẻ nhất trong ngành công nghiệp di động.

“Chúng tôi đã thực hiện quá trình đánh giá, kiểm định rất gắt gao trong suốt quá trình sản xuất của iPhone 6 và iPhone 6 Plus”, đại diện Apple cho biết. “iPhone 6, 6 Plus đáp ứng, hoặc thậm chí là vượt yêu cầu về chất lượng của chúng tôi để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày”.

Cách duy nhất để iPhone có thể bị uốn cong là nếu ai đó để điện thoại trong túi quần sau và ngồi trên điện thoại trong một thời gian dài, Laban Roomes Giám đốc điều hành của công ty Goldenie chuyên tuỳ biến và mạ vàng cho iPhone, nhận định.Apple khẳng định iPhone 6, 6 Plus đã vượt qua tất cả các vòng thử nghiệm bằng lửa, với khoảng 15.000 sản phẩm đã trải qua vòng kiểm tra này. Trước đó, các mẫu điện thoại cũng phải được kiểm tra về thiết kế.

“iPhone 6 và iPhone 6 Plus là những chiếc điện thoại được kiểm tra gắt gao nhất từ trước đến nay bởi chúng tôi đã thay đổi về thiết kế và bổ sung nhiều tính năng. Do đó chúng tôi phải tìm cách “phá” chúng trước khi người dùng được làm công việc này”, Phó Tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật phần cứng Dan Riccio của Apple cho biết.

Ngay sau khi phản pháo về thông tin, Apple hôm nay đã gửi thư mời giới truyền thông tham gia tour tham quan nhà máy kiểm tra độ bền cho iPhone và đánh giá chất lượng pin.

Bắt đầu thay thế iPhone 6 bị cong

Apple đã ám chỉ rằng những khách hàng gặp phải tình trạng iPhone bị bẻ cong khi đút trong túi sẽ có thể mang trả lại hàng cho các quầy Apple Store và được thay điện thoại mới.



Trong một cuộc trò chuyện online mới đây với một nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của Táo khuyết, trang The Next Web đã hỏi rằng liệu một chiếc điện thoại bị cong có thể được thay miễn phí không. Theo lời nhân viên này thì các nhân viên kỹ thuật ở quầy Genius Bar sẽ tiến hành kiểm tra điện thoại theo quy trình có tên "Visual Mechanical Inspection".

Nếu như một chiếc iPhone vượt qua được màn kiểm tra chính thức này, Apple sẽ cho phép thay điện thoại mới. Nhưng điều khoản này chỉ áp dụng khi chiếc điện thoại bị bẻ cong trong điều kiện sử dụng bình thường, chẳng hạn như bạn ngồi lên túi sau mà thôi. Nếu như bạn cố tình bẻ cong điện thoại của mình thì chắc chắn không có chuyện đổi máy.

Cũng trong cuộc trò chuyện này, người nhân viên nói trên tiết lộ rằng Apple tiếp nhận "cuộc khủng hoảng truyền thông" này rất nghiêm túc. Hãng nghiên cứu "một khối lượng khổng lồ" các bình luận và phản ánh của người dùng cũng như giới báo chí để tìm ra phương án ứng xử khôn ngoan nhất.

Trước đó, trên nhiều diễn đàn như MacRumors, nhiều người dùng iPhone 6 Plus đã than phiền rằng con dế của họ dễ dàng bị cong khi nhét trong túi quần. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên mà iPhone bị tố vấn đề này. Hai model tiền nhiệm là iPhone 5 và 5S cũng gặp phải lỗi tương tự, nhất là khi thiết kế của con dế này càng ngày càng mỏng hơn và màn hình ngày càng lớn hơn.

(Theo Dân Trí/VNN)